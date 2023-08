Domácí začali utkání lépe a vytvořili si několik slibných šancí, ale žádnou nedokázali proměnit. Hosté se snažili hrát aktivně a rozehru Držkova se jim dařilo dobře napadat. Pět minut před poločasem si však nedokázali poradit s náběhem Čížka, který poslal Držkov do vedení. Do druhého poločasu nastoupil trochu lépe Železný Brod, ale nedokázal si vytvořil vážnější šanci. Postupně přebrali aktivitu opět Držkovští, což v 67. minutě potvrdil brankou Just. Od té doby byl Držkov jasně lepší a po dalších dvou trefách, kterými Just zkompletoval hattrick, zaslouženě vyhrál.

„Just dal tři góly, další čtyři spálil. V Brodě jsou samí mladí kluci, což je skvělý, když vydrží, tak za rok, za dva to bude dobrý mančaft. My jsme byli od začátku lepší, ale neproměňovali jsme šance. Ve druhé půli jsme hru zjednodušili. Just měl několik šancí, tři využil. Měli jsme vyhrát vyšším rozdílem. Hrál se běhavý fotbal. U nás vítězí zkušenosti a to, že chceme dát gól víc než soupeř a že to svojí silou na bránu dokážeme. Brod měl v bráně šestnáctiletého gólmana. My máme sílu ve zkušenosti, ať je to Čížek, Brož, Just, Vrabec nebo další. Po prvním gólu jsme se zklidnili a pak už jsme hráli na pohodu," řekl k zápasu hrající trenér Držkova Evžen Dvořák.

„Po nevydařeném výkonu v Desné nás čekal další těžký soupeř. Držkov se sešel, k naší smůle, v plné sestavě. Byl to první poločas v nové sezóně, kdy jsem byl s hráči spokojený, i když jsme ho prohráli 1:0. Za stavu 0:0 jsme nastřelili tyč a ještě jsme měli další šance. Mohli jsme ho i vyhrát. Kluci plnili to, co jsme si řekli před zápasem. Doplatili jsme na náš úzký kádr, museli jsme nasadit víc dorostenců. A Držkov přebral úplně otěže zápasu. Vystřídal několik hráčů, ale zase přišla kvalita za kvalitu, noví, čerství hráči. Soupeř nám dal další tři góly a ještě neproměnil penaltu. My jsme pak už konec neudýchali. Teď nás čeká na domácí půdě další těžký soupeř, přijede Smržovka. Ale po dnešním prvním poločase věřím, že budeme bodovat," je si svým týmem jistý železnobrodský trenér Oldřich Aubrecht.

Brod inkasoval sedmičku, Zásada dál bez porážky, Držkov hraje pro zábavu

Albrechtice – Lučany 0:4 (0:2)

„Všechno bylo tentokrát špatně, hostům jsme hned namazali na první gól, soupeř šel sám na bránu. Podali jsme mizerný výkon. Lučany vyhrály zaslouženě. Asi jsme si mysleli, že to půjde samo. Ale, byli jsme špatní. Za týden jedeme do Jilemnice, tam to asi jednoduché nebude," předvídá za domácí Jan Pipek.

„Byli jsme odměněni za to, že jsme do puntíku splnili všechny pokyny. Vyhrávali jsme osobní souboje, dostupovali jsme včas soupeřovy hráče a nedali jim pokoj k jejich obvyklé hře. Celému týmu patří velká pochvala. Konečně se nám ve funkci povedlo vyhrát derby. A jedeme dál," byl po závěrečném hvizdu spokojený trenér Lučan Vojtěch Svozil.

Zásada – Jilemnice 3:2 (3:1)

Domácí se sešli v dobré sestavě, prosadila se jejich týmová spolupráce a bojovnost. Výsledkem bylo několik pěkných fotbalových momentů. Dobrý výkon podali vedle zkušených borců také mladí, rychlí hráči. Soupeř hrál velice tvrdou hru. "Asi přijel do Zásady vyhrát vysokým výsledkem, tak byl trochu nad věcí. V poločase ale Jilemnice prohrávala. Hádali se a bylo vidět, že v týmu nepanuje úplná pohoda. Prohra s týmem, který postoupil z okresního přeboru, pro ně asi bylo překvapení. Do poslední chvíle přijeli bojovat, chtěli v Zásadě vyhrát, ale my už jsme si výsledek pohlídali. Jsem rád, že jsme toto utkání zdolali a ukázalo se, že Zásada může hrát v horních patrech tabulky. A věřím, že do Zásady budou fanoušci na fotbal rádi chodit. Neznamená ale, že, když jsme třikrát vyhráli, musíme být nejlepší. Chceme hrát s pokorou. Máme v Zásadě fajn hráče, kteří poctivě trénují. Máme krásný trávník, výborné zázemí a hrajeme dobrý fotbal. A to jsou pro Zásadu samá plus," zdůraznil předseda SK Zásada Miroslav Princ.

Jablonec n. Jizerou – Pěnčín B 1:4 (0:1)

Domácí vsadili v této sezóně na mladé hráče. A trenér s nimi má trpělivost. Všechno chce čas a až získají v krajské soutěži víc zkušeností, budou možná obávaným a hlavně rychlým soupeřem.

„Pěnčín je jeden z nejlepších, který v soutěži je. Chvílemi jsme se mu vyrovnali, ale byl lepší. Už jsme ale neprohráli tak vysoko, jako minule. Máme mladé hráče, musíme být trpěliví. Jeden gól, který jsme dali, byl pozitivní. Teď pojedeme do Lučan, tak snad tam bychom už mohli dopadnout lépe. Kluci chuť mají a to je důležité. Jen jsme na začátku soutěže dostali těžké soupeře, třeba Držkov. Musíme bodovat s týmy, které nám jsou výkonnostně blíž. Stát se ale může cokoli. Už potřebujeme naši situaci pootočit lepším směrem," uvedl za domácí trenér Robert Chlup.

„Jeli jsme k soupeři vyhrát a to se nám konečně podařilo. Mohlo to ale být i vyšším rozdílem, protože jsme v každém poločase měli několik vyložených šancí. Během prvních tří minut jsme nastřelili tři břevna. Zápas se nám povedl, hráli jsme kvalitně a vybojovali konečně tři body. Jsme za ně rádi. Příště hrajeme doma s Držkovem. Fotbalově to může být dobré utkání," plánuje trenér Pěnčína Jan Řezáč.

Smržovka – Desná 4:3 (2:0)

„V úvodu utkání jsme se dostali rychle do vedení. Zápas byl v naší režii, po kombinaci se nám povedlo vstřelit úvodní dvě branky. Zápas ovlivnilo vyloučení jednoho z našich stoperů Z. Vokuše, když šel ve 22. minutě ven. Po zákroku na hranici velkého vápna, z nařízené standardní situace, hosté orazítkovali horní tyč. Poločas skončil 2 : 0. Ve druhé půli byl v týmu hostů vyloučený Poselt a hrálo se s množství šancí na obou stranách. Konečný výsledek je šťastnější pro tým Smržovky. Ke kvalitě utkání přispěla trojice rozhodčích," uvedla za domácí vedoucí týmu Veronika Veseloušová.

Do utkání hosté nevstoupili dobře. Domácí byli lépe koncentrovaní. Dvě příležitosti za ně proměnil odchovanec Desné Sucharda. Pak se Desenští konečně probrali a hru vyrovnali. Ve 22. minutě rozhodčí vyloučil domácího stopera.

"Svoji převahu jsme ale v kontaktní gól neproměnili. Na začátku druhé půle jsme hráli rozpačitě a nepřesně, až pak jsme se uklidnili. Z našich šancí ale gól nepadl. V 60. minutě se nechal nesmyslně vyloučit náš hráč Poselt. Šance se vyrovnali. Smržovský gólman si dal vlastní gól. Radovali jsme se jen tři minuty. Pak domácí potrestali naši chybu v obraně a zvýšili na 4:1. Závěr utkání byl v naší režii, v 89. skóroval Hloušek a v 92. Rimský. Naši poslední šanci ke gólu v minutě nastavení Smržovka odvrátila," popsal situaci na hřišti vedoucí týmu Petr Kopal.

Turnov B – Plavy A 5:0 (2:0)

Výsledek utkání vypadal jednoznačně, ale jednoznačný nebyl. Domácí také vsadili na mladé, pohyblivé hráče. A pro tentokrát zvolil trenér Karel Vodrážka jinou taktiku než v utkání s Jilemnicí. A to se jim vyplatilo.

"V prvním poločase dal hned dva góly Havel. Soupeř pak vyrovnal. V úvodu druhé půle jsme to mohli potvrdit, ale to se nepovedlo. Plavy se dostaly do šance, zvládli jsme ji. Třetím gólem Havel zkompletoval hattrick a pak se začal prosazovat Linhart a přidal další dva. Stálo při nás i štěstí, když hosté nastřelili tyč. Za nás chytal nový, šestnáctiletý gólman Stýskal a zvládl to. Výsledek je pro kluky určitě povzbuzující. Sbírají zkušenosti z každého zápasu, každý soupeř je jiný. Naučili jsme se zase něco jiného, nového. Jsem spokojený. Příště hrajeme s Harrachovem v Rokytnici," řekl trenér Vodrážka.



„Domácí byli rychlejší, důraznější, lepší než my. Šance jsme měli, trefili jsme několikrát tyč, ale gól jsme nedali. Prohrát jsme si zasloužili, domácí byli lepší. Ale, výsledek mohl být třeba 5:3, kdybychom proměnili alespoň nějaké šance. My stále řešíme problém dát vůbec sestavu dohromady. Hodně hráčů stále chybí. V každém zápase vyměníme šest hráčů a to se na výkonu špatně podepíše,"za Plavy trenér Jaroslav Pekelský:

Ten aktuálně řeší problém v obraně, kde mu chybí hráči a sestavu doslova lepí dohromady. Na výkonu se to pak také odrazí. Mladí kluci z Turnova byli rychlostně úplně jinde a všude dřív než hosté.

"Příště hrajeme se Zásadou, ale, protože ještě probíhá v našem areálu rekonstrukce, chceme se s ní domluvit, abychom to hráli na jejím hřišti. A i to se na našem výkonu podepisuje, že hrajeme zatím všechna domácí utkání, díky rekonstrukci, venku. A k tomu jsme na začátku soutěže chytli soupeře z horní poloviny tabulky," konstatuje Jaroslav Pekelský.

Přepeře B – Harrachov 5:2 (1:1)

„Poprvé za delší dobu jsme byli lepší. Stálo při nás štěstí a štěstí přeje připraveným. Přišli nás podpořit i fanoušci, tak se nám hrálo dobře. Trochu jsme počítali, že by to mohlo vyjít a brali bychom tři body. Ale neříkáme hop, dokud nepřeskočíme. Bylo to opatrné utkání," sdělil vedoucí týmu Přepeří Martin Kvapil:

Domácí šli za třemi body. Nic nechtěli podcenit. Dobře vědí, že příští zápas v sobotu dopoledne na umělce v Desné jednoduchý nebude.

"Budeme se snažit dát dohromady kvalitní sestavu a vyhrát. Jedeme tam v klidu," dodal Martin Kvapil.



