Postup je vybojovaný. Desná v sobotu dopoledne porazila Držkov 5:3. A to byl pro vás důležitý výsledek. Díky němu jste už do odpoledního utkání nastupovali jako mistři I. B třídy východ LK. Trenér jilemnického mužstva Aleš Skalický byl velmi spokojený.

Jaké jsou první pocity?

Celou sezónu jsme si šli za naším cílem. A teď se můžeme právem radovat.

V dnešním zápase jste vysoko porazili Přepeře B 9:1.

Chtěli jsme vyhrát, což se nám podařilo. Dali jsme příležitost třem hráčům, což bylo oceněno, a doufáme, že se toto pozitivum přenese i do další sezóny. Nechceme nikoho vynechávat v sestavě a chceme hráče dobře připravit, aby měli zápasovou praxi a užili si to. Soupeř se snažil hrát fotbal až do poslední minuty, i když výsledek byl jednoznačný. Musím se poklonit a uznat, že protihráči nebyli snadným soupeřem, protože věděli, co se děje. Hráli o záchranu. Děkuji jim za to, že přijeli.

Jilemnice v sedmi zápasech jara nedostala ani jeden gól

Jak budete dnes slavit?

Musíme si to užít, protože takové okamžiky se neopakují každou sezónu. Jsme vděční sponzorům za veškeré odměny a medaile. Musíme poděkovat klubu. Chceme být inspirací a motivací pro mládež, aby s námi chtěli spolupracovat. Chceme to dělat dobře a jsme rádi za to, co se tady událo.

Ještě pro vás ale sezóna nekončí.

Čeká nás ještě poslední zápas s Turnovem a poté dáme klukům volno do 11. července. Pak hned začneme přípravu na novou sezónu, která nebude jednoduchá. Nebudeme mít takové výsledky, ale chceme se dobře připravit a hrát důstojnou roli ve vyšší soutěži. Půjdeme do toho opět s pokorou a věřím, že kluci budou pracovat dobře.