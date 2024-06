„Řekl bych, že jsme se trochu nechali ukolébat jejich hrou, ale v prvním poločase to rozhodla naše dvouminutovka kolem třicáté minuty, kdy jsme dali během minuty dva nádherné góly a prakticky bylo po utkání. Takže v poločase jsme vedli 2:0. V druhém poločase museli domácí otevřít hru a tlačit se do útoku, což byla voda na náš mlýn. Dokázali jsme potrestat jejich chyby, když jejich obránci nestíhali naše rychlé hráče, a my jsme přidávali jeden gól za druhým a nakonec to skončilo 0:5," hodnotil zápas trenér Jilemnice Aleš Skalický.

Utkání ale mohlo skončit i třeba 9:3, protože také domácí měli své šance. Hosté byli ale produktivní a odvezli si cenné tři body. Trenér Skalický dodal, že v týdnu s jeho asistentem Jakubem Illnerem perfektně připravili mužstvo. To šlapalo jak fyzicky, tak technicky. Proto Jilemnice hlásí: jsme špičkově připraveni na soutěž.

"Výsledku na Smržovce si vážíme, protože vyhrát na Smržovce to nejde tak lehce. Vyhrály tam jen dva týmy, Držkov a Albrechtice, jinak tam všichni prohráli. Jeli jsme na Smržovsku s tím, že chceme vyhrát, ale věděli jsme, jaký styl praktikují domácí, že to nebude jednoduché. Měli výškovou převahu. A my jsme opět udrželi čisté konto, což je perfektní. V sedmi zápasech na jaře jsme nedostali ani gól," právem se pochlubil jilemnický kouč.

Před s sebou má jeho tým ještě silné soupeře. Ale trenér může říct, že mužstvo má fazónu. A navíc doma se mu hraje dobře.

"Nehrajeme špatný fotbal, a když prohrajeme po dobrém výkonu, tak prohrajeme. Třeba už ani nebudeme muset vyhrát, protože všechno rozhodne dopolední zápas Desné s Držkovem. Horší než druzí být nemůžeme. Držkov hraje v sobotu v půl jedenácté a pokud nevyhraje za tři body, odpoledne v Jilemnici se už může bouchat šampaňské, protože nám stačí jeden bod z dvou zápasů, a ani to ne. Za celou sezónu jsme udělali kus práce a musím poděkovat a pochválit také mého asistenta Kubu Illnera, který se velmi podílí na přípravě našeho mužstva," zdůraznil jilemnický trenér.

Ten si udělal už statistiku žlutých a červených karet. A je, jak říká, perfektní. Za celý podzim měla Jilemnice tři červené a osmadvacet žlutých. A na jaře, zatím k jedenáctému kolu, nemá žádnou červenou a obdržela pouze dvanáct žlutých.

"To je úplně neskutečné srovnání. Morálku jsme nastavili tak, aby se kluci chovali na hřišti slušně a nedělali zbytečné chyby, které jsme dělali na podzim a dostávali laciné branky. A dneska to je vidět, v sedmi utkáních na jaře jsme nedostali ani gól,“ argumentoval spokojeně trenér Jilemnice Aleš Skalický.