Účastníci Zimního poháru Libereckého kraje, Železný Brod a Jilemnice, se utkali na umělce v Brodě. Domácí A tým má za s sebou náročnou přípravu. V zápasech si připsal většinou výhru nebo remízu. Také Jilemnici porazil vysoko 5:0.

ilustrační foto: Železný Brod A - Pěnčín A | Foto: Josef Březina

Trenér Brodu Milan Mayer věří, že úspěšnou zimní přípravu zúročí mužstvo kvalitními výsledky v soutěži krajského přeboru, která začne 23. března. Rozjednané má ještě nějaké posily, ale, jak uvedl, se jmény zatím počká.



Železný Brod – Jilemnice 5:0

„Měli jsme deset vyložených šancí. Průběh utkání neodpovídá výsledku. Byli jsme domácím rovnocenným soupeřem. Prohráli jsme proto, že jsme nevyužili naše šance, na rozdíl od domácích. Kdybychom je využili, musel by zápas skončit minimálně 5:5. Chyběli nám někteří klíčoví hráči, ale na to se nechceme vymlouvat. Bylo to znát. Museli jsme improvizovat. Ale pořád je to ještě příprava v rámci Zimního poháru. Naši skupinu jsme vyhráli a teď čekáme, kdo bude náš další soupeř. Můžeme narazit na kohokoliv,“ uvedl k zápasu trenér Jilemnice Aleš Skalický.

„Jilemnice je ambiciózní tým. Nepřijela ale v plné síle. Hráli jsme na malé umělce v Brodě. Soupeř měl šance, my jsme čisté konto udrželi. Podrželi nás oba naši brankáři, kteří zneškodnili šance Jilemnice. My jsme jich měli víc, gólů jsme mohli dát i dvakrát tolik. Výsledek je spravedlivý. Hra byla obstojná, i když jsme měli v každém poločase desetiminutový výpadek. Ale hodnotím náš výkon velice dobře, byl jsem spokojený. Hráli za nás hlavně kluci z A týmu, kteří budou tvořit základ týmu,“ řekl za Brod trenér Milan Mayer.