Po oslavách následovalo trochu volna a pak už odstartovala letní příprava. Mužstvo měl do A třídy koučoval Jakub Illner. Ale, takový je fotbal. Obdržel zajímavou nabídku z libereckého Slovanu.

"Jakub Illner dostal šanci být asistentem trenéra u kategorie U17. Těsně před začátkem přípravy na novou sezónu nás tato situace velmi zasáhla. Bohužel, i takový je fotbal a my se s tím budeme muset nějak vypořádat. Hlavním trenérem se tedy zpět stává Aleš Skalický. Jakubovi děkujeme za vše, co nám v minulé sezóně dal, kam nás svou prací posunul a co pro nás udělal. Jen škoda, že jsme neměli možnost to spolu dále rozvíjet i v I.A třídě, jak bylo plánováno." uvedl vedoucí týmu mužů Milan Vrbata.