Jak hodnotíte výsledky týmu na podzim, trenér příliš spokojený nebyl. Tak nemyslím si, že je to tak zlé, jsme šestí a Jilemnice hrála minulý rok poslední zápas o sestup. Myslím, že je to pro tento rok úspěch.

Jak podzim vidíte jako nejproduktivnější střelec. Je dvanáct gólů takový váš běžný počet nebo náhoda nebo…. Jak to, že vám to tak dobře střílelo?

Pro mě ho beru jako úspěšný.

Kolik vás to stálo do týmové pokladny?

Je to samozřejmě náhoda a je to jen tím, že jsem změnil post. Hrál jsem vždy střed zálohy, teď hraju tzv volného hráče, protože se mi nechce bránit. Ale řekl bych, že se mi docela dařilo a vždy je to práce celého týmu. Tak to bych lhal, kdybych řekl kolik, ale nějaká pokuta tam byla, přitom by to vlastně mělo být naopak.

Jeden hattrick a třikrát po dvou gólech v zápase…. jak se hodnotíte, čekal jste víc? Počítáte si góly?

Víc jsem určitě nečekal, protože jsem hrál nový post a nevěděl jsem, co od toho čekat, ale chlapi mě už znají v této soutěži a ví, jak mě bránit, takže je to těžké se prosadit. Ale chtěl bych určitě na toto navázat. Góly, samozřejmě, jak jsem dal víc jak 4-5, tak už jsem začal sledovat tabulku střelců a předhànět se s klukama, které znám.

Jaký plán v počtu gólů máte na jaro?

Byl bych spokojený, kdybych dal stejně gólů, jako na podzim.

Kolik gólů z těch dvanácti bylo hlavou, kolik levačkou, pravačkou?

No, tak tady je to jednoznačné, sice mám 192 cm, ale hlavou jsem dal gól naposledy v dorostu a pravačka je jen opěrka, takže všech dvanáct bylo levačkou.

Jaký byl, za vaši fotbalovou éru, váš nejkurióznější gól?

To si, bohužel, nepamatuju, ale všechny góly, které dám z větší vzdálenosti nebo trestného kopu, mám rád.

Proti kterému soupeři se vám hrálo dobře a proti kterému naopak?

Baví mě těžcí soupeři, takže se mi hrálo dobře proti Držkovu, Zásadě, Smržovce a Pěnčínu, kde jsem hrával dlouhé doby, takže to bylo přestižní pro mě.

Jak hodnotíte úroveň I. B třídy na podzim?

Myslím si, že tento rok je silný, většina týmů má hráče, kteří hráli ligy, divize apod, takže soutěž si myslím, že je slušná a že by se v pohodě vyrovnala některým týmům z A třídy i krajského přeboru. Pak je to jen o tréninkách a fyzičce.

Přijal byste nabídku jiného týmu?

Momentálně jsem nad tím nepřemýšlel, jsou tu nějaké ambice a dlouhodobé cíle, které mě baví, tak uvidíme, jak to bude dál.

Jak si budete udržovat fyzičku a střeleckou mušku přes Vánoce?

Abych pravdu řekl, já jsem ten tip, který moc volna nemá. Když skončí velký fotbal, začne futsal a různè turnaje, takže minimálně 1-2x ten fotbal týdně mám i v pauze a máme každý individuální plán, který nàm připravil asistent trenéra a který musíme splňovat a posílat každý týden.

Jakému týmu fandíte napříč fotbalovým světem?

Já jsem jednoznačným zastáncem Realu Madrid. Doufám, že se příznivci jiných týmů moc nenaštvou.

Co se vám na současném fotbale nelíbí na úrovni kraje?

Asi nedostatek rozhodčích se zkušenostmi z vyšších soutěží, ale já vždy říkám, jaká soutěž, takový rozhodčí.

Jak vycházíte s rozhodčími, kolik bylo žlutých a červených karet?

Jelikož soutěž už nějaký rok hraju, tak z rozhodčích většinu znám. Snažím se být klidný a zachovat chladnou hlavu vždy. Červená žádná a tuším že jen dvě žluté a ty musely být nějak omylem.

Co byste přál sobě a týmu do jarní části soutěže?

Tak sobě asi stejně aktivní jako na podzim a nezranit se, no a týmu abychom vyhrávali, aby se nikdo nezranil a hlavně aby to všechny bavilo, o tom to přeci je na úrovni této soutěže.