TJ Doksy – Jiskra Mšeno A 0:2 (0:2)

Adam Pelta k utkání uvedl: „Jako kapitán jel do Doks Tomáš Čížek, asistent jabloneckého béčka. S ním včele jsme vybojovali tři body. V první půli bylo Mšeno aktivnější, vyústily z toho dvě branky. První krásně trefil Lukáš Brož. Druhá byla po akci ze strany od Štemberka, který ji připravil do prázdné branky Tomáši Čížkovi.“ Hosté vedli v poločase 2:0 a situaci na hřišti měli pod kontrolou. Ve druhé půli mohli domácí výsledek zkorigovat, ale to se jím nepovedlo. Áčko Mšena přivezlo důležité tři body, protože Doksy jsou silným soupeřem a mají velké ambice na úspěch v soutěži.

DEVĚT BODŮ JE DOMA

„Pro nás to jsou cenné tři body, máme za sebou tři zápasy a devět bodů,“ zdůraznil Adam Pelta.

Tomáš Čížek: „Do utkání jsme vstoupili dobře. Během dvaceti minut jsme dali dva góly. Mohli jsme jich přidat i víc, protože jsme v prvním poločase hráli velmi dobře. Ve druhé půli to trochu opadlo. Doksy začaly nakopávat balóny. My jsme to dlouho drželi, ale pak jsme si postupně sedali hodně dozadu, takže nás zatlačili. Ale obrana to ustála a z několika brejků jsme ještě mohli my přidat další góly. Pro nás je to určitě z Doks dobrý výsledek.“

Trenér Mařas: „Hráli jsme velmi dobrý první poločas.Druhý už tak fotbalový nebyl. Ale má to svoji logiku.Musí v tom být trochu taktiky. Domácí nás zatlačili do defenzívy, myslím, že jsme si to pohlídali a nepustili je do gólově šance. Soupeř byl velice kvalitní. Závěr zápasu byl trochu vyhecovaný, ale to k fotbalu patří. Atmosféra byla skvělá.

ZVLÁDLI TĚŽKÝ START

Kapitán Čížek připomněl, že na začátek krajského přeboru mělo áčko Mšena hodně těžké soupeře. „Chrastavu i Doksy jsme zvládli fotbalově. Ve Skalici to bylo trochu se štěstím, ale vyhráli jsme.“ V sobotu 31. srpna od 17 hodin se tým trenéra Mařase utká na hřišti v Břízkách se soupeřem z Doks. „Nevím, co od Sedmihorek můžeme čekat. Ale mohly by i překvapit. Doufejme, že to bude naopak,“ řekl s úsměvem kapitán.

Sestava Mšena: Franc, Just, Hrnčíř, Brož, Čížek, Džmura, Hartman, Ráček, Vokáček, Krámský, Štemberk, Ježek, Pešat, Sluka, Zmeškal, Mohr.