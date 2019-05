Kdo čekal, že bude na hřišti vidět rozdíl mezi aktuálním lídrem ze Mšena a celkem Slatiňan, byl na omylu. Na úpatí Železných hor se hrál poměrně vyrovnaný duel, domácí celek se vedoucího týmu divize nezalekl. Hned v úvodu mohl skórovat domácí Doša, jenže ve vyložené šanci rozvlnil jen boční síť! Na opačné straně vypadala nadějně z jabloneckého pohledu hlavička Daníčka, která minula domácí branku. Jako tradiční exekutor trestných kopů se poté představil exligista Čížek, z oblíbené pozice zhruba z 18 metrů tentokrát balonem jen olízl spojnici břevna a tyče. Mšeno si ještě v první půli vypracovalo pár solidní přečíslení, jenže finální fáze nevycházela.

Také po změně stran byla k vidění neurovnaná hra s hodně nepřesnostmi na obou stranách. Jablonecký Čížek na brankáře Vostradovského z ostrého úhlu nevyzrál. V 55. minutě se dostal odražený balon na střed vápna k Váňovi, ten bohužel nepropálil hradbu těl blokujících ve vyložené šanci jeho zakončení. Rozhodnutí přišlo až pět minut před koncem, když Slatiňany rozehráli přímý kop nečekaně rychle, ránu jednoho z nabíhajících hráčů ještě stihl Masařík vyrazit, jenže Doša stačil bez přípravy poslat vyražený míč do branky – 1:0. „To, co jsme předvedli při této brance, tak za to by nepochválil hráče ani trenér žáků. Obrovská naivita při trestním kopu, kdy jsme se otočili zády k balónu, domácí to rychle rozehráli a dali nám gól. To se na téhle úrovni hned tak nevidí, byla to prostě naše zasloužená porážka,“ lamentoval nad rozhodujícím momentem zápasu náš lodivod Jaroslav Vodička.

Víc už se totiž už v utkání nestalo a náš kouč kousal první jarní prohru jen velmi těžko. „Vůbec nebyl vidět žádný rozdíl, že by hrál první s třináctým v tabulce. Naše porážka je zcela zasloužená. Domácí k utkání přistoupili daleko líp jak my, byli důrazní, dobře nás doráželi a byli u nás blízko. My jsme si s tím nedokázali poradit. Na rozdíl od některých hráčů jsem byl z našeho výkonu hodně zklamaný. Nevím, jak to vnímají hráči, ale mrzelo mě, co jsme předvedli. Hráči ať si sáhnou do svědomí. Týden jsme se na to utkání připravovali. Podali jsme špatný výkon. To postavení v tabulce by mělo být vidět. Zklamání je ve mně veliké. Bylo by dobré, kdyby to hráči vnímali jako já. Teď máme doma Turnov a ještě zápasy s dalšími týmy ze spodní části tabulky. Ale to někdy vůbec nemusí rozhodovat. Jestli budeme hrát jako dneska a nedáme do toho všechno, tak to může příště skončit stejně,“ zhodnotil porážku ve Slatiňanech jablonecký trenér.