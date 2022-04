Soupeř byl slabý. Ale hráli jsme na malém hřišti, takže to bylo spíš bojovné než fotbalové utkání. Že by to mělo skončit 10:1 pro nás, to ne, domácí se snažili. Na malém hřišti je to vždycky rychlejší, je více soubojů a není tolik čas na přemýšlení.

O víkendu vládlo aprílové počasí, jaké bylo v Mírové hřiště?

Hřiště bylo celkem kvalitní. Tady u nás bylo počasí ošklivé, ale tam to šlo.

Kolik vás budou čtyři góly stát do týmové pokladny?

Už něco padlo, že asi basu piv.

Jak dlouho hrajete za Držkov?

Rok a půl, teď budu končit druhou sezónu.

Když přijde nějaká nabídka, přijmete ji?

Asi už ne. Už musím šetřit kolena.

A trénujete pravidelně?

Když mi to čas dovolí, tak ano, ale někdy to nechám jen na zápas.

Držkov na podzim byl na prvním místě tabulky I.B třídy východ, dal hodně gólů. Bude tak i pokračovat na jaře?

Ano, chceme pořád vyhrávat. Ale stát se může všechno, to nikdo neví.

Když I.B třídu vyhrajete, budete chtít postoupit?

Tak to je otázka spíše na vedení klubu. Ale za mne, když bychom měli postoupit, tak určitě ano. Vyšší soutěž by nás asi i víc bavila, než když pořád vysoko vyhráváte. Je to sice hezké, ale nebaví to.