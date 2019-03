FC Slovan Liberec FK Jablonec 5:2 (5:0)

Standardní situace Fábryho se ale mezi tyče nevešla a střelu z úhlu mladšího ze sourozenců Bredových Dominika brankář Knobloch kryl. Slovan šel do vedení hned z první střely na branku a rozjel tím festival svých šancí.

Už v 8. minutě dostal příliš prostoru ve vápně Jablonce Yu a Musa po jeho přihrávce otevřel brankový účet zápasu. Pak se dvakrát zaskvěl jablonecký brankář Vajner. Nejdříve po Štěpánkově hrubce vychytal v nájezdu Musu, skvěle si počínal na brankové čáře také po následném rohovém kopu.

HOSTÉ BYLI POD PALBOU

V 25. minutě využil dalšího zaváhání jablonecké obrany domácí Micovčák, jenž střelou k tyči zvýšil vedení Slovanu na 2:0. Na jabloneckou branku se valil po smrtících brejcích do rozhozené obrany jeden útok za druhým. Se zakončením Yua si Vajner ještě poradil.

Domácího brankáře zaměstnal po delší dobře konečně Haitl. Prokličkoval se až do vápna, ale jeho tvrdou střelu pod břevno Knobloch stačil vyrazit na roh. Po něm následoval další svižný brejk Slovanu zakončený technickou střelou Kazdy už na tříbrankový rozdíl. Korigovat mohl táhlou střelou alespoň Fábry, ale jeho projektil se jen otřel o tyčku liberecké branky. A tak znovu úřadovali hráči Slovanu. Musa rozezvonil v ideálním postavení jen tyčku a v závěru poločasu se dvakrát prosadil ligista Pázler. Jablonečtí odcházeli do kabin s těžkým poločasovým pětibrankovým výpraskem.

V KABINĚ BYLO DUSNO

O poločase následovala bouřka v jablonecké kabině, kterou trenér Just doprovodil dvojím střídáním. V druhé polovině hry se přeci jen obraz hry změnil, jablonečtí hráči už nekupili tolik triviálních chyb a byli i více nebezpeční směrem dopředu. Gólman Slovanu si poradil se zakončením Štěpánka i střídajícího Landfelda. V 67. minutě Peřinovu ránu vyrazil brankář soupeře k Dominiku Bredovi, který ho v pádu umístil do sítě a konečně zkorigoval nepříznivé skore. Pour v dalším dobrém postavení prováhal ideální moment k zakončení. Dvacet minut před koncem přidal druhou jabloneckou branku Šohaj, který zůstal po rohovém kopu neobsazený na zadní tyči. Slovan naposledy zahrozil křížnou střelou Šulce, která minula o pár decimetrů jabloneckou tyčku. Na opačné straně brankář Liberce dokázal vyrazit střelu Šohaje, a tak se Liberec nakonec po dvou různých poločasech radoval z výhry 5:2.

Lehko se po vysoké porážce nehovořilo našemu kouči Josefu Justovi. „Nechci nikomu šahat do svědomí, ale někteří hráči tomu nedávají všechno. Kluci nechtěli podstoupit souboje, nechtějí jít do maximálního zatížení, do sprintů a v chůzi se prostě fotbal hrát nedá,“ láteřil po prohraném derby kouč Jablonce. V druhé půli se jeho svěřencům přeci jen povedlo debakl alespoň kosmeticky upravit. „Liberci asi trochu došel dech. Slovan vystřídal svého nejlepšího hráče, který byl zraněný. My jsme začali trošku hrát a bojovat aspoň srdcem. Ale to tak jediné, co k tomu můžu říct,“ kroutil hlavou nad výkonem některých hráčů náš trenér. Jeho řízná slova neomluvil ani fakt, že Slovan šel do zápasu oproti jabloneckým s hodně urostlými a vyspělými hráči. „Je pravda, že to jsou všechno veliký chlapi, když mají kolem 190 cm a 90 kg. Ale je to stejná juniorka, jsou to hráči, co trénují s jejich A-týmem, stejně jako naši. Jenže my jsme viděli velký rozdíl, a proto si ti naši kluci musí sáhnout do svědomí, takhle to prostě nejde,“ zhodnotil nevydařený duel trenér juniorky FK Jablonec Josef Just.