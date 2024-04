"Je to tak, v asi 62. minutě jsme s Kamilem (Makula) zahrávali standartní situaci, která se se štěstím vydařila, bohužel, moje střela skončila na břevně a také při stavu 3:2, kdy jsme měli převahu, jsem deset minut před koncem zavíral na zadní tyči centr, po krásný individuální akci Kotyho (Kotlár). Bohužel jsem balon netrefil hlavou čistě a trefil jsem jen boční síť.

Jaké to byly góly, sóla nebo po přihrávce?

První gól byl po dlouhém autu, kdy jsem si zpracoval balon, otočil jsem se kolem dvou obránců a vystřelil jsem, druhý byl také dlouhý aut do vápna, který prodloužil jeden z kluků ze Stráže a já jsem, díky mému postavení, zavíral na zadní tyči a dával jsem do prázdné brány jen, takže za oba góly jsem vděčný týmu a zároveň jsem rád, že už mi to tam konečně zase začalo padat.

Se Stráží jste vyhráli první poločas a pak z toho byla „jen remíza“. Co chybělo k výhře?

Těžko říct, asi jsme si už mysleli, že ten zápas na konci nemůžeme prohrát a ztratili jsme koncentraci a soupeř udělal to jediný, co uměl a to byl dlouhý nákop do vápna a jednou z toho byl gól, podruhé sporná penalta, bohužel, k tomu by nedošlo, kdyby jsme neztratili koncentraci ke konci utkání.

Jaká byla vaše zimní příprava?

Rozhodně kvalitní, hodně se běhalo a hlavně jsme si ujasnili, jaký styl fotbalu chceme hrát a hlavně, jaký nám sedí nejvíce, což jsme v přípravných utkáních několikrát potvrzovali a formu jsme si přenesli i do jarní části soutěže.

Jak dlouho hrajete za Železný Brod?

Za Brod hraju už něco přes rok, přestupoval jsem v lednu 2023.

Jaký je váš fotbalový životopis, kdy jste začal hrát fotbal, kde jste hrál a ještě byste měnil dres, kdyby přišla zajímavá nabídka?

Fotbal jsem hrál jako malý kluk hodně, každopádně nějak víc jsem začal hrát v 17/18 letech v Semilech, kde jsem hrál půl roku a poté jsem se stěhoval do Bozkova, kde jsem hrál několik let, než jsem přestoupil právě do Železného Brodu. A jestli bych přestoupil? Kdyby byla nějaká zajímavá nabídka tak určitě, ambice mám rozhodně vysoké, rád bych si vyzkoušel fotbal na nejvyšší úrovni, ale práce to chce hodně a hlavně to ani není na mně. Ale kdyby byla nějaká možnost, určitě bych po ní skočil.

Věnoval jste se i jinému sportu?

Jako malý jsem hrával hodně nohejbal, jezdíval jsem s klukama po republice, zároveň jsem hrával i tenis, florbal a ping pong.

Na jakém postu hrajete? Měnil byste? Šel byste třeba chytat?

Hraju na postu hrotového útočníka, nebo tzv, podhrot, který mi asi sedí víc, jsem více na míči a mám takovou větší volnost na hřišti, která mi sedí. Každopádně do brány bych rozhodně nešel, výšku na to možná mám, ale tím to tak končí. .

Jak zatím hodnotíte jarní výkony vašeho týmu?

Vstup do jara nám vyšel na jedničku, podařilo se nám získat z 5 zápasů 10 bodů a porazit rezervu Velkých Hamrů, co je pro nás odměna sama o sobě.

Jaký tým vás čeká o víkendu a jaký předpokládáte výsledek?

Teď o víkendu jedeme do Lomnice, to bude rozhodně těžký zápas, Lomnici se teď na jaře také velice daří, takže by to mohl být rozhodně zajímavý a vyrovnaný zápas, hlavně v tabulce má Lomnice stejný počet bodů, jenom lepší skóre, takže se opravdu hraje o hodně.

Váš oblíbený tým a fotbalista?

Rozhodně Real Madrid, to je moje srdcová záležitost a fotbalista Cristiano Ronaldo, to je můj idol už od mládí.

Jaká je podle vás současná úroveň krajského fotbalu?

Úroveň je dobrá, sice mám zkušenosti jenom z 1. B třídy, tak je to rozhodně rozdíl, je to rychlejší a individuální kvalita hráčů je také lepší.

Jste fotbalista. Budete sledovat MS v hokeji?

Určitě budu sledovat a držet palce klukům, přeci jen se hraje na domácí půdě, tak by bylo fajn udělat nějaký super výsledek.

Hrajete, hrál jste ho někdy?

Hokej jsem nikdy nehrál závodně, ale rád chodím v zimě s klukama si zahrát jen tak ze srandy.

Proč byste volil spíš fotbal než hokej?

Fotbal je vášeň, to člověk musí cítit, každopádně nohama mi to jde rozhodně víc než rukama, takže to může být i ten jeden z důvodů.