„Do Smržovky jsem přijel později, ale, oproti loňskému zápasu, byl tento v pohodě. Hrálo se v klidu, žádné konflikty, vyhráli jsme 3:1“ okomentoval nedávný duel držkovský střelec.

Do víkendového utkání proti Lučanům, který se hrál na držkovském hřišti, už nastoupil od začátku. A k vítězství svého týmu pomohl třemi góly (5:1).

„Tam už jsem byl od začátku a hrál jsem celý zápas. Ale v pohodě to zrovna nebylo. Na začátku jsme se nějak moc nechytili. Hráli jsme pomalý fotbal, takový bez elánu. Prohrávali jsme, ale naštěstí se nám podařilo do poločasu vyrovnat. A to byl asi zlomový moment. Asi hloupý, když Lučany neproměnily penaltu. Náš gólman Dvořák to chytil a vykopl, a z protiútoku jsem dal další gól. Takže jsme vedli 3:1 a pak už bylo jasné,“ okomentoval průběh v Držkově Čížek.

Čížek byl v ráži. Držkov vyprovodil Lučany pěti góly

To vaše střelecké umění vás taky něco stojí do týmové pokladny?

„Máme přísného pokladníka, takže ten to hlídá. Nějakou kačku mě to určitě stát bude.

Jak jste na svojí formě pracoval přes zimu, kromě aktivit u A týmu Jablonce?

V zimě chodím hrát hokej, tak se udržuju v kondici. Chodíme trénovat jednou týdně, někdy si dáme fotbálek na umělce Nějaké udržování kondice je, že bych chodil ale běhat sám, to ne.

Co říkáte současným mladým hráčů? Jací jsou?

Chybí jim klid. Mají zbytečně paniku a šance zakončují zbrkle místo toho, aby zachovali klid a trefili balón čistě. To je asi největší rozdíl mezi hráči, co dávají góly a těmi, co nedávají. Zachovat chladnou hlavu a podívat se, kde je spoluhráč, kterému můžete přihrát. Samozřejmě hodně šancí také zahazují, ale procento úspěšnosti je větší, když člověk nepanikaří.

Kolik gólů máte v plánu dát v jarní sezóně?

Nemám žádný plán. Jdu si hlavně zahrát, vidět se s klukama. A pokud budou nějaké góly, tak to je spíše vedlejší. Chci, aby mě to bavilo.