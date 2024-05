Podle kanonýra Filipa Skalického to byl se Zásadou hodně náročný zápas. Navíc na něj Smržovka nejela v takové sestavě, v jaké by si představovala.

Jaký to byl, podle něho, zápas a co chybělo, aby Smržovka vyhrála?

Přesto si myslím, že jsme odehráli velmi dobré utkání. Bohužel jsme na konci zápasu ztratili body, ale bod z venku je pro nás hodně důležitý. Škoda, že se nám nepodařilo získat všechny tři body.“



A jak se vám hrálo? Jaké góly jste dal? Byly to sólové akce nebo po dobrých nahrávkách?

Jeden gól jsem dal z penalty hned na začátku, první. Druhý gól jsem dal přímo z rohového kopu, když jsem centroval na zadní tyč a míč se dostal přímo do branky. Byl jsem s tím gólem velmi spokojený, protože se to jen tak někomu nepovede. Jsem rád, že se mi to povedlo po dlouhé době.



Když střílíte penaltu, jak o ní přemýšlíte, sledujete brankáře?

Můžete sledovat brankáře a jeho pohyb, počkat na jeho první krok a pak kopnout na opačnou stranu. Zdá se to jednoduché, ale ve skutečnosti to tak jednoduché není. Brankář v brance není malý a někdy je potřeba i trochu štěstí, ale někdy se dá dobře zahrát, aby brankář skočil na jednu stranu a míč jste poslali na druhou.

Střílíte penalty často?

Většinou jsem nechtěl penaltu kopat, ale v posledních dvou zápasech jsem kopl dvě a obě jsem proměnil.



Takže jste teď nejlepší střelec na penalty ve vašem týmu?

Asi ano, v této sezóně jsme měli jen tři nebo dvě penalty.



Kdy jste začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal ve čtyřech nebo pěti letech v FK Jablonec. Až do kategorie U15 jsem byl v Jablonci, poté jsem na rok odešel do Smržovky. Pak jsem se vrátil do Jablonce až do kategorie U19. Poslední ročník dorostenecké kategorie jsem strávil ve Velkých Hamrech, pak jsem tam ještě půl sezóny hrál za muže a nyní už přes rok hraji na Smržovce.



A proč právě Smržovka?

Mám tam dědu, který bydlí na Smržovce, takže jsem od něj věděl, že tam kluci hrají fotbal. Domluvil jsem se s trenérem a přes pana trenéra Mičku, který trénoval v Jablonci, jsem se tam dostal.



Jaké máte fotbalové ambice?

Rád bych zkusil hrát ještě vyšší soutěže. Už jsem měl možnost hrát je ve Velkých Hamrech a rád bych si to zkusil znovu, třeba v příštím roce nebo i v krajské soutěži.

Jak si, podle vás, vede Smržovka na jaře v soutěži?

Bohužel jsme měli pár špatných zápasů, kde jsme dostali góly na konci utkání. Myslím si, že jsme byli lepší tým, ale nedokážeme dát dostatek branek, což nás sráží. Přesto si myslím, že máme šanci na postup.



Jaké máte fanoušky na Smržovce?

Pro nás domácí hráče je to fantastická atmosféra. Máme skvělé fanoušky, kteří jezdí i na venkovní zápasy. Jsou naší velkou podporou a děkuji jim za to. Pro hostující týmy je to u nás těžké, protože naši fanoušci nás hodně ženou dopředu.



A jaký jste hráč na hřišti? Klidný nebo bouřlivák?

Jsem spíše bouřlivák, často mám hádky s rozhodčím a někdy i s protihráči.



Zkoušel jste někdy hrát na jiném postu, třeba v bráně?

Ano, jednou jsem šel do brány, když jsem byl v Jablonci, ale rozhodně bych do brány už nešel, není to můj post.



Jak hodnotíte jablonecký ligový fotbal?

Chyba není vždy v trenérovi. Hráči si musí věřit a trenér je musí motivovat. Situace v Jablonci je nyní těžká kvůli zraněním hráčů, ale myslím si, že tým odehrál dobrý zápas proti Boleslavi.



Máte svůj oblíbený fotbalový tým?

Fandím Barceloně, líbí se mi jejich herní styl.

Byl jste se někdy podívat na velký fotbal?

Ano, byl jsem na zápase Borussie Dortmund proti Paříži a také na zápase Lipsko proti Realu Madrid.



Co přejete Smržovce v této sezóně?

Věřím, že zvládneme nadcházející zápas s Albrechticemi a že dokážeme postoupit. Všichni si to přejeme.



Takže podle vás má Smržovka na to, aby zvládla i vyšší soutěž?

Je to náročnější, ale v kabině jsme se shodli, že si to chceme zkusit. Chceme postoupit a připravit se na první A třídu.