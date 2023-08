Obléká dres A mužstva Mšena. A po sobotním zápase v I. A třídě si v neděli ještě odskočil zahrát s béčkem na Malou Skálu. A vyplatilo se to jemu i B mužstvu. Za čtyři góly bude muset ale zaplatit do klubové pokladny.



Jste úspěšný útočník, střelec gólů?

Hraju na postu krajního záložníka. Gólů moc nedávám, spíš občas nahraju. Někdy se taky ale trefím.



Jaké to byly góly?

Většinou po dobrých nahrávkách spoluhráčů.

Jak se vám hrálo, jaký byl soupeř?

Vedli jsme si dobře. Soupeř byl míň kvalitní, slabší, ale úplně špatně nehrál.



Hrajete za áčko, které postoupilo do I. A třídy. Jak si myslíte, že tam uspějete?

Je to kvalitnější soutěž než I. B třída. Ale věřím, že do čtvrtého místa bychom mohli být.



Bylo znát v zápasech, které jste už v I. A třídě sehráli, že to bude jiná kvalita?

Určitě. První kolo jsme hráli proti Mimoni, byl to kvalitní soupeř, sestoupil z kraje. O víkendu jsme hráli proti libereckému Pěnčínu. A to je snad ten nejlepší tým, co v I. A třídě je. Remizovali jsme s ním 4:4. Zatím si vedeme celkem dobře, ale mohlo by to být i lepší. Pěnčín nám dal gól po naší chybě, mohli jsme si za to sami.

Rychnov o body doma přišel. Plný počet si připsaly Rozstání, Semily, Bělá

Jak dlouho hrajete fotbal a jak dlouho za Mšeno?

Fotbal hraju od čtyř let. Za Mšeno čtyři roky a celkově už od třináct let.



Za koho jste ještě hrál?

Začínal jsem v Jablonci. Pak jsem přestoupil do MFK Podještědí a pak už do Mšena.



Co když přijde lákavá nabídka na změnu týmu. Měnil byste?

Neměnil. Ve Mšeně máme dobrou partu a zázemí, libí se mi tam.



Kdo se vám líbí z fotbalistů našich nebo světových?

Messi. Je to nejlepší hráč, který kdy byl, jak po stránce fotbalové, tak i jako člověk. Určitě je lepší než Ronaldo. Má všechno, co má správný a kvalitní fotbalista mít.

Co říkáte současnému fotbalu jabloneckému a českému?

Jablonecký fotbal se mi momentálně nelíbí. Český jde nahoru, vylepšuje se těmi hráči, kteří přestupují do zahraničí a reprezentují nás.



Jaký soupeř vás čeká o víkendu?

S A týmem jedeme do Studence. To bude další zajímavý a kvalitní soupeř, jeden z těch těžších. Taky sestoupil z kraje. A s béčkem hrajeme proti Josefovu Dolu.