„Na začátku jsem seděl na lavičce. Nastoupil jsem až do druhého poločasu. Hrálo se mi dobře, byl jsem čerstvý, dobře se mi běhalo. Soupeři jsme dali devět gólů, jsme dobrý, soupeř taky nějaké body má, ale my jsme v tabulce první a hráli jsme dnes dobře,“ vyhodnotil úspěšný zápas Lukáš Janalík.

Hrajete jako útočník, jste častý střelec gólů?

Hraju jako záložník a góly dávám jak kdy.

Na začátku jara se vašemu týmu ale moc nedařilo….

Měli jsme kvalitní přípravu, ale na začátku jara se nám moc nedařilo, postupně jsme se do toho pak dostávali. Ale hrajeme na postup, chceme do I. A třídy. Snad se nám to podaří.

Jak dlouho se fotbalu věnujete?

Hrál jsem v Rapidu, půl roku za FK Jablonec U17, pak taky v Praze.

Od kdy nastupujete za Mšeno?

Za Mšeno hraju od kategorie U19.

Vyměnil byste Mšeno za jiný tým, když by přišla nějaká nabídka?

Asi ne, zatím tady chci zůstat. Líbí se mi tady, máme výborné podmínky, fajn kolektiv. A když postoupíme, tak to bude ještě lepší.

Svůj fotbalový vzor máte? Který hráč se vám líbí?

Líbí se mi Messi, je levák jako já, tak je to takový můj vzor.

Jakou máte na hřišti povahu, jste nervák nebo kliďas?

Záleží jak, kdy. S rozhodčími se ale nehádám a většinou jsem klidný. Někdy jsem možná trochu naštvaný, ale nedávám to najevo. Hádky nevyvolávám.

Kolik jste dal za jaro gólů?

To si nepočítám, podívám se vždycky do tabulky.

Jaký zápas vás čeká o víkendu?

Hrajeme s béčkem Pěnčína. Připravíme se na ně. Trenér to sleduje a před zápasem nám vždycky řekne, na co si máme dát pozor. Hrajeme doma, takže to bude naše výhoda.

Kolikrát v týdnu trénujete?

Dvakrát i třikrát, já ale moc ne, proto jsem asi na lavičce. Studuju Vysokou školu báňskou v Ostravě, takže se do Jablonce vracím jen na víkendy. Teď, když bude zkouškové období, tak to bude lepší. Budu v Jablonci a do Ostravy pojedu jen na zkoušky.

Když vám trochu volného času zbyde, ještě máte na něco čas?

Sleduju formule, občas fotbaly.