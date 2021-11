Nechal za sebou s 21 zásahy i renomovaného střelce Radima Věcheta z Dubnice (20). Vojtěch Jarý je v Rozstání od léta 2017, ale spokojený se třetím místem týmu ve fotbalové I. B třídě Západ moc není. O podzimní titul ho připravily v posledním zápase Hodkovice (překvapivě 3:5), přesto na první Kamenici a druhé Žibřidice ztrácí „zaještědský“ klub jen jediný bod.

Vojtěch Jarý je s 21 góly nejlepším střelcem západní skupiny I.B třídy. Jarý hájí barvy fotbalového klubu Rozstání. | Foto: archiv VJ

„Chceme postoupit, i když se o tom nemluví. V Rozstání je to celkově fajn. Máme výborné podmínky, kvalitní hřiště i vedení. Herně byl podzim dobrý, až na pár výjimek právě ty Hodkovice, se kterými jsme ve dvou zápasech získali jen jediný bod,“ přiznal Vojta, jenž začínal s fotbalem v sedmi letech v Osečné. „Za starší žáky jsem hrával v Českém Dubu, pak se vrátil do Osečné, kde jsem od svých 15 let začal hrát za chlapy,“ potvrdil. Právě hra v mladém věku za dospělé přinesla pro něj jednu zkušenost. „Dostal jsem se v patnácti na testy do Sparty. Tehdy mě tam doporučila Mocová, hráčka Sparty a rodačka z Osečné, která mě párkrát viděla hrát. Tři dny na Spartě s trenérem Frýdkem a trénovat v areálu na Strahově. To bylo něco. Jenže jsem neměl doma moc dobré zázemí, takže z toho nic nebylo,“ vzpomněl aktuální střelec Rozstání, který má svůj kanonýrský strop ve 22 trefách za celou sezonu.