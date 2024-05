Kanonýr Pavelka, hasič a útočník ze Mšena, si připsal hattrick

Kanonýr Jan Pavelka z FK Mšeno – Jablonec má na kontě hattrick z víkendového zápasu I. A třídy, který jeho tým sehrál na hřišti soupeře a připsal si tři body za vítězství 5:1. Jako hasič má bezvadnou fyzičku, jako útočník dobrou formu. S kým jste hráli, jak se vám hrálo, jaký byl soupeř? Bylo to proti Ruprechticím. Hráli jsme venku a oni se perou o pár míst pod námi, ale byl to vyrovnaný soupeř. Měl šance. My jsme se ale chytili hned od začátku zápasu, takže se nám dařilo. Bohužel se nám v minulém zápase zranil útočník, takže jsem musel naskočit do sestavy. Už dlouho jsem netrénoval, protože jsem měl hasičský kurz, takže jsem nastoupil až teď na druhý zápas a na trénink. A musel jsem odehrát celý zápas. Fyzicky to ale nebylo ono. Jaké to byly góly? Dařilo se nám, kluci makali a celkově to byl hezký výkon od celého týmu. Ty tři góly? První padl, když jsem šel sám za obranu, ale obránci soupeře na mě zapomněli, tak jsem to tam prostě cuknul a byl to první gól. Druhý gól byl, když jsem utekl po straně a šel sám na brankáře. A třetí gól mi nahrál Kuba Obršlík do běhu. To byl taky už náš kanonýr. Zmínil jste se, že jste dělal hasičský kurz. Jste hasič? Ano, jsem hasič. Nedávno jsem absolvoval základní hasičský kurz, který trval dvanáct týdnů, takže jsem neměl možnost se zúčastnit přípravy. Ale hasiči mají přece fyzičku. Nepotřebují trénovat pořád. Ve fotbale je to trochu jiná fyzička než u hasičů. Fyzičku mám, ale ne fotbalovou, ten dotyk s míčem, to je prostě jiné. Hrát fotbal a jen tak si běhat je rozdíl. A jak dlouho už fotbal hrajete? Jak dlouho za Mšeno nebo kde jste hrál? Začínal jsem v Jablonci, pak jsem hrál za Mšeno a několik let pak za Hamry. Z Hamrů jsem šel do Lučan a pak zpátky do Mšena. A tady budu asi až do konce kariéry. A jak se týmu Mšena daří na jaře? Na jaře se nám nedaří tak jako na podzim. Nevím, čím to je. Soupeři jsou stejní jako na podzim. Možná je to tím, že hrajeme venku nebo doma, ale nevím, proč to tak je. Ve fotbale to někdy prostě bývá. Jaký máte cíl na konci jara v první třídě? Chceme vyhrát každý zápas, být v horní polovině tabulky a pokud se bude dařit, být první. Na jakém postu hrajete? Jsem záložník a útočník. Hrával jste i na jiné pozici? Hrával jsem ve středu hřiště, ale vždycky mi vyhovoval krajní záložník, protože jsem se mohl pohybovat po celém hřišti a útočit. Jste všestranný. V bráně by vás to asi nebavilo. V bráně by mě to nebavilo, to je nuda. Sledujete hokej? Sleduji každý zápas Čechů, doufám, že postoupí co nejdál a vyhrají. Jak dopadne český tým celkově? Bude první. Mají tahouna Červenku. Ale Pastrňák by tým posílil a oživil. Jaký zápas vás čeká o víkendu? Další zápas, hrajeme doma proti Rozstání. Některým soupeřům nevyhovuje vaše velké hřiště ve Mšeně. My máme výhodu, že máme rychlé kluky, takže nám velké hřiště vyhovuje a hrajeme na brejky. Kde se vám hrálo nejhůř? V Roztokách a Bozkově, tam jsou malá hřiště a hodně soubojů. Co vás bude stát náš rozhovor do týmové pokladny? Asi kolem pětistovky.

Jan Pavelka, kanonýr FK Mšeno-Jablonec | Foto: Josef Březina

Ano, jsem hasič. Nedávno jsem absolvoval základní hasičský kurz, který trval dvanáct týdnů, takže jsem neměl možnost se zúčastnit přípravy. Ale hasiči mají přece fyzičku. Nepotřebují trénovat pořád.

Chceme vyhrát každý zápas, být v horní polovině tabulky a pokud se bude dařit, být první. Na jakém postu hrajete?

