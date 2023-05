Jaké byly ty tři poslední, vaše sóla nebo z dobré přihrávky?

První dva byly z dobrých přihrávek od spoluhráčů, kdy první jsem lehce dopravil do branky z malého vápna a při druhém se to spíše ode mne odrazilo a se štěstím skončilo v síti. Při třetím jsem se dostal tváří v tvář brankáři a po zemi vedle něho završil hattrick.

Jaký byl soupeř?

Mimoň byla v tu chvíli v tabulce poslední, a tak to na hřišti také vypadalo. My si zápas, i díky slunečnému počasí, užili. Nutno dodat, že domácí hráči i fanoušci to brali velice sportovně.

Na jakém postu hrajete?

Hraji většinou ve středu zálohy. Občas se objevím i na kraji, ale to už bych přenechával raději mladším.

Pohár je teď priorita, ve finále chceme uspět, zní ze Skalice po porážce Pěnčína

Patříte do rodiny fotbalisty Mihálika, který hrál v FK Jablonec?

Patřím. Ondra je můj bratranec. Nyní sleduji jeho výkony ve Slovácku a velice mu fandím. Za FK Jablonec hrál i jeho otec Štefan. Díky němu máme všichni tři stejnou přezdívku „Pišta“.

Kdy a kde jste začal hrát fotbal?

S fotbalem jsem začínal v pěti letech na hřišti v Tanvaldě pod vedením trenéra Soldáta.

Proč právě fotbal? Nepřemýšlel jste nebo nezkoušel jste ještě jiný sport?

V mládí jsem se také věnoval hodně šachům, ale nakonec zvítězil fotbal, protože jsem nevydržel nikdy moc dlouho sedět v klidu na jednom místě. Především v tom ale sehrál roli můj již zmíněný strýc Štefan.

Kolik času vám fotbal zabere v týdnu, kolikrát trénujete?

Snažím se trénovat pravidelně. Nyní to znamená 3x v týdnu a o víkendu zápas. S osmiměsíční dcerkou se moje pozornost ale pomalu přesouvá jinam a rád bych trávil více času po práci s rodinou.

Co se vám na současném českém fotbalu líbí a co ne?

Líbí se mi, že se liga pomalu vyrovnává a o titulu není rozhodnuto dlouho před koncem sezony. Samozřejmě také to, že má naše rodina v 1.lize své zastoupení. Negativními věcmi se v českém fotbale nezabývám, protože je nemám šanci ovlivnit.

Randák si navýšil konto o čtyři góly. Z Višňové jela Lomnice bez bodů

Jaké cíle má váš tým?

Hraji již jen za B tým, který se sice pohybuje na špičce krajského přeboru, ale o postupu se kvůli A týmu v divizi asi bavit nemůžeme. Samozřejmě vyhrát chceme každý zápas, ale ta extra motivace dle mého chybí. Kluci ale samozřejmě bojují především o šanci v A týmu.

Přestoupil byste, pokud by přišla zajímavá nabídka?

S touhle myšlenkou si zahrávám již delší dobu. V poslední době jsem ani tolik nenastupoval a na hřiště se dostával především jako náhradník. Uvidíme, co bude po konci sezony, ale přestupu bych se už tolik nebránil.

Který z našich a světových fotbalistů se vám líbí a proč?

Vyrostl jsem na Tomáši Rosickém a toho zatím pro mě nikdo nepřekonal. Ve světe nyní z aktivních hráčů asi Kevin De Bruyne. Podobný typ jako Rosický. Myslím, že góly raději připravuje, než sám střílí. Mám to dost podobně, i když se díky gólům mohu objevit v tomhle rozhovoru.