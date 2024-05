Podle autora hattricku to byl zápas velmi vyrovnaný a vyhrát mohly oba týmy. Nejpohlednější utkání to, podle Procházky, nebylo. Ale vzhledem k předchozím nepovedeným výsledkům Spartaku Rychnov byl tento velmi povzbudivý.

Nastoupil jste, Rychnov konečně vyhrál a na kontě máte hattrick. Jaký to byl zápas, jak se vám hrálo?

Mně osobně se v prvním poločase hrálo lépe než ve druhém, ale kluci to odmakali a jsme rádi, že slavíme vítězství.

Jaké to byly góly, ze sólových akcí nebo po dobrých nahrávkách spoluhráčů?

Rád bych řekl, že jeden hezčí než druhý, ale to bych si trochu vymýšlel. Pokud si to vybavuji správně - první gól – dostal se ke mně odražený balón vzduchem na úroveň mezi malým vápnem a penaltou a hlavou jsem skóroval obloučkem k tyči. Druhý gól padl po pěkné akci z pravé strany, kdy jsem po zpětné nahrávce od Dominika Dupače umístnil přízemní střelu do levé části soupeřovy branky a třetí branka padla po trestném kopu Martina Procházky, kdy brankář střelu vyrazil na úroveň malého vápna, já se k míči dostal jako první a vystřelil vedle gólmana do sítě.

Odehrajete za Rychnov i další jarní zápasy?

Rád bych ještě nějaký zápas odehrál, záležet však bude na více okolnostech a zda se případně vejdu do sestavy.

Zvažujete za něj nastupovat v nadcházející sezóně?

Zvažuji. Už jsme toto téma s předsedou Šturmou a trenérem Procházkou nakousli. Kádr se pravděpodobně doplní o pár hráčů, abychom trénovali alespoň jednou týdně v ucházejícím počtu a scházeli se pravidelně na utkání ve 14-15 hráčích.

Jak se hraje „pod otcem“ trenérem?

Tady budu poměrně stručný, hraje se výborně, je klidný, nekřičí na nás, naopak nás vždy povzbudí a když se prohraje, tak se nic neděje. Ale samozřejmě, že každý zápas chce vyhrát.

Jaký je váš fotbalový životopis? Kdy a kde jste s fotbalem začínal, kde jste hrál?

Pokud si dobře vzpomínám, tak ve 4 nebo 5ti letech v Kokoníně, kde mě trénoval táta, poté jsem v předškolním věku přešel do přípravky FK Jablonec, kde jsem prošel všemi kategoriemi až po B tým, kde jsme, řekl bych, hráli za trenéra Jiřího Hlouška ve třetí lize celkem pohledný fotbal. Nakoukl jsem na půl roku do A týmu, poté jsem odešel hostovat nejprve do Arsenalu Česká Lípa, poté do druholigové Čáslavi a Varnsdorfu. Zahrál jsem si také na univerziádě v čínském Shenzenu v roce 2011. Ve 24 letech jsem s fotbalem na této úrovni skončil a odjel studovat do zahraničí. Tam jsem příležitostně pokračoval v nižších soutěžích nejprve v Barceloně a poté v bavorských klubech ESV Regensburg, FC Salzweg a VFB Straubing.

Kde vám bylo fotbalově nejlíp, na který tým rád vzpomínáte?

Fotbal mě nejvíc bavil v žákovských kategoriích v Jablonci, kdy mě trénoval táta a v FK Jbc B za trenéra Hlouška. Oba vždy preferovali kombinační fotbal, který mě osobně vyhovoval nejvíc. Určitě mi prospěla změna a odchod na hostování do druholigového týmu FC Zenit Čáslav, kde mě fotbal bavil hodně, ale nevyužil jsem naplno svoji šanci. Setkal jsem se tam se zajímavými lidmi a výborným trenérem Zdeňko Frťalou. V té době přišel na hostování např. také brankář Tomáš Poštulka nebo útočník Tomáš Pešír, i přesto jsme druhou ligu zachránili až v posledním kole. Dále pak rád vzpomínám na FK Slovan Varnsdorf pod trenérskou dvojicí Křeček-Hradiský, kdy se jednalo o historicky první druholigovou sezónu Varnsdorfu ve druhé lize. Byla tam velmi dobrá parta a výborná atmosféra na domácích zápasech.

Utkvěl Vám v paměti nějaký zápas, vydařený nebo naopak nevydařený, zajímavý….?

Začnu nevydařeným, ale nebudu to příliš rozebírat. Bylo to za Rychnov, kdy jsem na hřišti v Jablonečku dostal červenou kartu a delší distanc za nesportovní chování. Tímto bych se chtěl danému rozhodčímu dodatečně na dálku omluvit. Mezi vydařené patří asi první zápas za Arsenal Česká Lípa v pohárovém utkání doma proti Slavii Praha, kdy nás přišlo podpořit tuším přes 4 tisíce diváků a vytvořili skvělou atmosféru. Dále pak zápas za Varnsdorf na domácím stadionu v Kotlině proti Spartě B, kdy jsme vyhráli 2:0. Vstřelil jsem bývalému spoluhráči z Jablonce ze žákovských kategorií Milanu Švengerovi oba góly.

Bral byste nabídku z vyšší soutěže?

Ne.

Jaký je váš fotbalový vzor nebo oblíbený fotbalista a proč?

Vzorem z našeho okolí mi je odmala Milan Fukal, který má za sebou nádhernou a tvrdě vydřenou kariéru. Z Kokonína přes různá hostování po ČR, přes FK Jablonec, Spartu Praha po německou Bundesligu a reprezentaci. Podle mého názoru v našem kraji nedoceněný. Oblíbených fotbalistů byla a je spousta, vždy kreativní záložníci nebo útočníci, z ČR to byli například Martin Frýdek starší nebo Radek Slončík. Ze zahraničí Ronaldinho, Iniesta a samozřejmě Messi.



Jak dopadne další víkendový zápas a celkově jaro pro Rychnov?

Neznám los, takže ani soupeře a počet zbývajících zápasů, ale vsázel bych vždy na naše vítězství.