V jaké z těch soutěží se vám hraje líp, je mezi nimi velký rozdíl? Je mi dvaatřicet let, takže pořád myslím v Hamrech na to nejvyšší, to je A mužstvo. A myslím, že jsem plnohodnotný člen tohoto týmu. Mojí prioritou je hrát alespoň jeden zápas za víkend. A když nehraju za áčko, tak jsem rád, že můžu nastoupit za béčko. A mám radost na jaké jsme s B týmem pozici v tabulce a že se nám daří a hrajeme koukatelný fotbal.

Jaké je vaše přání, co se týká podzimní tabulky divize a krajského přeboru?

Máme před s sebou ještě pět kol. Ztrácíme s áčkem dva body na první Ústí nad Orlicí. S tím ještě hrajeme doma. Takže není nereálné skončit v první dvojici tabulky. Béčko ztrácí šest bodů na první Pěnčín. Ten máme taky doma. Takže můžeme skončit do třetího místa tabulky. A budeme s tím spokojení. Ještě ale musíme dobře zvládnout i venkovní utkání. Každý zápas je těžký. Každý může porazit každého.



V jakém týmu nastoupíte o víkendu 14. - 15. října?

S áčkem se chystáme v sobotu do Trutnova. V neděli hrajeme s béčkem proti Lomnici. K dispozici jsem. Bude záležet na trenérovi Bryscejnovi, jak to rozdělí.

Jaký je váš názor na konflikt v derby Slavie – Sparta?

Je to, podle mne, největší zápas v Česku. Padalo hodně gólů, oko diváka vůbec nemuselo plakat, devět žlutých, dvě červené, penalta. V 90. minutě Slavie vedla 2:0, pak do toho VAR. To právě chtějí diváci vidět. Jestli tam bylo dvacet tisíc fanoušků, tak si myslím, že viděli dobrý fotbal. Tak to prostě ve světě chodí. Bylo to derby se vším všudy. A jestli se tam někdo popral, tak proč ne. K fotbalu to patří. Hráči dostali trest a teď už o tom nikdo neví. A podobný zápas už zase třeba dlouhou dobu nebude. Myslím, že to tak bylo v pořádku.

Jak se vám líbí naše současná reprezentace?

Čeká ji Albánie, která je první s deseti body, Češi druzí s osmi body. Nesmíme prohrát. Ale Albánci jsou fanatici, nikomu nedají nic zadarmo. Šance jsou velké. Záleží i na tom, jak se poperou s kulisou zápasu. Albánci do toho půjdou určitě se vším všudy. Je to zápas na reprezentační úrovni, ve kterém jde ale o všechno. Ovšem, stát se může na hřišti cokoliv.

Vy si počítáte vstřelené góly za podzim?

Já jsem jich zatím moc nedal. Divizní se mi ještě nepodařilo vstřelit. Dal jsem dva za áčko v poháru, v krajském přeboru mám čtyři góly. Byl jsem dlouho zraněný, laboroval jsem s achilovkou. Ale teď už se cítím dobře. Takže věřím, že další góly ještě přidám.

Kolik vás stojí hattrick do pokladny?

S rozhovorem do novin to bude asi drahé. Hattrick mám za pět set a rozhovor asi taky. Takže ta tisícovka mě nezabije. Rád ji zaplatím, protože to se mi nepovede každý týden.