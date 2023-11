Pět gólů v posledním podzimním kole okresního přeboru Jablonecka si na své konto připsal Tomáš Duštíra. Bylo to parádní rozloučení s první polovinou sezóny. V utkání proti Nové Vsi měl svůj den a správnou mušku. Na kontě má gólů devět.

Tomáš Duštíra FK Josefův Důl | Foto: Dagmar Březinová

Pět gólů dáváte běžně nebo to byla náhoda?

O pěti gólech se mi ani nesnilo. Góly moc nedávám, hraji spíše v záloze a nahrávám na ně. Tento zápas mě nechali hrát v útoku a docela mi to sedlo. Jsem za to velmi štastný.

Jaký byl soupeř?

Soupeř se nesešel v ideální sestavě a my jsme toho patřicně využili. Po čtvrtém gólu už vypadala Nová Ves odevzdaně.

Jak dlouho se fotbalu věnujete?

Fotbalu se aktivně věnuji od svých 12 let.

Proč jste si vybral právě fotbal a ne jiný sport?

Už odmala mě táta bral na jabloneckou Střelnici a tam jsem si fotbal zamiloval.

Co se vám na fotbalu líbí?

Fotbal se mi líbí, protože se jedná o týmovou hru, je to nepředvídatelný sport, kdy trpaslík porazí obra. Můžu pozorovat ty nejlepší hráče, co dokážou s balonem a to je paráda.

Jak vycházíte s rozhodčími?

S rozhodčími problém nemám, spíše je obdivuji, co si od nás musí vyslechnout. Za svou karieru mám asi dvě červené karty.

Jaký je, podle vás, český fotbal, třeba ten vrcholový, reprezentační nebo ligový v Jablonci?

Myslím si, že celosvětově se fotbal posouvá a my tu točíme stále ty samé trenéry dokola. A pak je tu moderní trenér, jako pan Horejš a toho po jedné nepovedené sezóně vyhodíme. Když si vzpomenu na Euro 2004, kde hráli hráči typu Nedvěd,Koller, Rosický a další, bál se nás celý svět a kde jsme teď? Skoro neporazíme ani Faerské ostrovy. Co se týče Jablonce, tak jako letitého fanouška mě nyní velmi mrzí, co se děje, náš fotbal nemá hlavu ani patu. Myslím si, že máme tým na první šestku a plácáme se dole.

Kterého fotbalistu obdivujete, fandíte mu, líbí se vám, jak hraje?

Určite Cristiano Ronaldo, je neskutečné, co ve své kariéře dokázal. Ať už to byla jeho střela, kličky nebo jeho neskutečný výskok, je to pro me velký idol.

Jak hodnotíte váš tým, jste parta, máte výsledky, které jste na podzim očekávali nebo bude potřeba na jaře přidat?

Prišel jsem do Josefova Dolu před touto sezónou. S pár klukama jsem hrál už předtím, ale musím říct, že mě všichni hnedka přijali do kabiny. Kluci,trenéři, fanoušci a všichni okolo josefodolského fotbalu jsou super, jako velká rodina. Panuje tu nyní skvělá atmosféra a moc si tuhle sezónu užívame. Tuto sezónu budeme nejhůře třetí a myslim si, že to nikdo nečekal.

Jaký je váš osobní fotbalový cíl?

Já ve svých 33 jsem si sen splnil 5 góly v jednom zápase, ale kdyby se mi povedlo dát 15 gólů do konce sezóny, bylo by to pro mě něco neskutečného.

Kdyby přišla nabídka hrát v jiném týmu nebo ve vyšší soutěži, bral byste ji?

Jsem tu velice spokojený a ambice hrát výš zatím nemám.

Jak si budete přes zimní fotbalovou pauzu udržovat fyzičku?

Do konce roku budeme chodit do haly, kde budeme hrát fotbal a po novém roce budeme nabírat kondici v Josefově Dolu, nebo kolem jablonecké přehrady. Trenér nás už připravoval na to, že to bude velmi náročné.

Počítal jste si na podzim góly? Kolik jich bylo?

Nakonec mi kluci po posledním zápase ohlásili, že jich mám devět, což je senzace. Vím, že je to kliše, ale bez kluků bych toho nikdy nedosáhl.

Vzpomínáte rád na nějakého svého trenéra? Proč?

Určite musím zmínit trenéra Miroslava Pačese, který už, bohužel, není mezi námi. To on mě privedl k profesionálnímu fotbalu, tehdejšímu Camel Jablonec. Neznám nikoho, kdo fotbalem tak moc žil a tak moc pro něj udělal.