Takže i přes dlouhou zimní pauzu jste dobře sehraní?

Dostali jsme sice první gól. Ale to nás vůbec nezlomilo. Mužstvo má herního ducha, vnitřní sílu a týmovost. Pak jsme do toho šlápli, předváděli jsme krásné akce a vyhráli jsme zaslouženě.

Není pro vás ta soutěž nudná, když stále vyhráváte?

Okolnosti jsou takové, jaké jsou. Nepřemýšlím nad tím, hrajeme teď okres, dáváme tým dohromady, protože máme hodně nových hráčů. Myslím, že se nám to i daří, na výsledcích to je vidět. A už se těšíme na I.B třídu. Stoprocentně chceme postoupit.

Pěnčínu pomohl Jarda Bílek. Ten se stal taky kanonýrem víkendu

A čtyři góly dáváte běžně?

Jelikož hraju stopera nebo jsem hrál defenzivního záložníka, tak jsou to moje první čtyři góly v zápase, v kariéře. A asi první a poslední. Díky zkušenostem se už ale tolik v zápasech nehoním, vím, do čeho a jak jít. Klukům vždycky říkám: „Já do toho dám rozum a vy běhejte.“

A kolik vás to bude stát?

Pokladník mluvil o třech stovkách. Na okres to jde.

Kde jste hrál a proč teď zrovna Pěnčín?

Hrával jsem za Varnsdorf, Český Dub, Velké Hamry. Ve Varnsdorfu jsem odehrál sto zápasů ve třetí lize. V Hamrech jsem hrál divizi. Naposledy jsem hrál v Kovu. A když jsem tam končil, tak mě oslovil Jarda Strnad z Pěnčína, jestli nechci pomoct B týmu. Takže jsme se na rok dohodli a pak se uvidí, rozmyslím si, jestli budu dál pokračovat nebo ne. Je mi přece jen 44 roků. A každý stárne.

Co když se objeví zajímavá nabídka? Vezmete ji?

Už asi ne. Spíš se rozmýšlím, jestli ještě budu po sezóně vůbec hrát. Přece jen, když hrajete proti klukům, kterým je o dvacet roků méně, tak to znát je. Cítím se už unavený.

Jsem pro postup, říká kanonýr víkendu, hráč Držkova, Pepa Just

Ale někdy mají co dělat, aby vás na hřišti dohnali…

Ano, tak to je pravda, to potěší, vnitřně to zahřeje u srdce.

Dovedete si vůbec představit život bez fotbalu?

Mám ještě další aktivity, rád hraju tenis, jezdím na kole. Ale fotbal mám rád, je to můj život, začínal jsem v šesti letech. Přivedl mě k němu tatínek, oba rodiče a i moje manželka mě hodně podporovali, jak v hraní , tak v pískání jako rozhodčí.

Měl jste a splnil jste si svůj fotbalový sen?

V osmnácti letech jsem za trenéra Kotrby byl v kádru A týmu Jablonce spolu s Horváthem, Hromádkou, Fukalem a dalšími. Fotbalem jsem se živil jako profík, myslím, že jsem z něj vytěžil hodně, ale mohl jsem i víc. Ale tehdy v těch osmnácti letech jsem tomu maximum ještě nedával. A to byla možná chyba, mohl jsem to dotáhnout ještě ve fotbale třeba i dál. Ale zase bych nepískal. Všechno má své pro a proti.

Kanonýr víkendu, Pepa Šimek, chce hrát za Jablonec, Slavii i Borusii Dortmund

Co byste poradil dnešním mladým hráčům?

Chybí mi u nich větší radost ze hry. Já mám fotbal rád a proto ho hraju dodneška. Dnešním hráčům chybí víc obětování se fotbalu. Vymlouvají se na rodinu, na děti atd. Nedávají tomu všechno. Já jsem nevynechal žádný trénink. Obětoval jsem fotbalu hodně. A taky se mi to vrátilo. Chybí mi u nich taky zápal a radost ze hry, prostě dělat fotbal srdcem.

Jak vidíte situaci s jabloneckým FK ve FORTUNA:LIZE?

Myslím, že se zachrání, ale mám o něj i tak strach. Fotbalově špatné mužstvo to není, ale když nechytnete začátek a nedaří se, tak na mančaft padne krize. V týmu chybí Doležal a Čvančara. Jejich absence je fatální ztráta.

Byl jste taky rozhodčím a držíte jedno prvenství…

Ano, jsem jediný jablonecký rozhodčí v historii, který třikrát pískal derby Liberec – Jablonec.

Hrajete za Pěnčín B, ten každého poráží, týmy se bojí a ruší zápasy. Co vy na to?

Nechápu to a mrzí mě, že dospělí kluci nedokážou přijet k zápasu, že se bojí hrát, třeba Malá Skála, Josefův Důl, Kovo. To bylo pro mne velké zklamání. Kdybych měl jako Pěnčín B možnost hrát třeba proti FK, tak půjdu, i kdybych měl dostat dvacet nula. Jde přece o zkušenost, o hru. Cením si předposledního Držkova, ten přijel a remizoval s námi 2:2 nebo chlapů z Hodkovic, s prohrou počítali, ale přijeli. Takových si vážím.