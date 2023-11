Jak se vám proti Turnovu hrálo?

Utkání jsme začali dobře. Mně se podařilo asi po čtvrt hodině dát gól. Vedli jsme 1:0. Hráli jsme dobře, ale pak jsme trochu polevili. Poločas pro nás nebyl úplně příznivý, skončil 1:3. Teď jsme ale s týmem na vítězné vlně. Před dvěma týdny se nám podařilo otočit zápas se Smržovkou. O poločasu proběhla dvě střídání, něco jsme si řekli a Turnov ve druhé půli jsme trochu zaskočili. Možná byli hosté poločasovým vítězstvím trochu uchlácholení. A nám se podařilo dát pět gólů. To už v Albrechticích dlouho nebylo.

Soupeř přijel s mladým týmem…

Ano, říkal to i jejich trenér. Mají širokou základnu, spoustu kluků z dorostu, ze kterého založili turnovské béčko, šikovní fotbalisté.

A co se stalo v Albrechticích, že vám to tam teď funguje?

Po dvou zápasech, kdy se nám dařilo, přišla série pěti, šesti proher, kdy to nešlo. Dělali jsme chyby. Měli jsme nějaký psychický blok, kdy se nám nedařilo.

Kolik vás bude stát hattrick do pokladny?

Budu muset vložit nějaký paušál, bude to asi za tři stovky. Rád bych dal ještě další góly, trochu jsem se rozstřílel, jak se nám začalo dařit.

Jeden z vašich gólů byl přímo ukázkový…

To byl ten poslední. Podruhé v životě se mi podařilo dát gól nůžkama. Možná by se hodil do rubriky borec na konec. Náhoda to nebyla Už jsem to párkrát zkusil, když se taková situace naskytla. A jednou se mi to už podařilo. Mám rád ve fotbale akrobatické prvky. A tentokrát mi to vyšlo. Už jsem za zaplatil hned po zápase za panáky v hospodě. A myslím, že ještě k tomu hattricku taky něco za tenhle gól připluje. To k tomu patří, to mi nevadí.

Jaký soupeř vás čeká příště?

Jedeme do Zásady. Té se teď docela daří. Jsou v horních patrech tabulky. Pojedeme si tam ale určitě pro body.

Co říkáte potyčce při zápasu Slavie – Sparta? Jaký je váš názor?

Dokážu pochopit, že je mezi nimi obrovská realita, která k takové soutěži patří. Ale zase by měla být v nějakých rozumných sportovních mezích, protože na ně kouká široká veřejnosti, fanoušci fotbalu včetně dětí. A mládež na ně vzhlížejí jako na své ikony. Takže takhle spory na hřišti určitě řešit neměli. A pokud nechceme, aby takové potyčky byly na hřišti normální, tak by i tresty měly být vyšší.

Jak vy řešíte takové situace na hřišti? Jste nervák nebo kliďas?

Já jsem hodně soutěživý už od dětství, nerad prohrávám. Ale řeším sporné situace v rámci mezí. Nikdy nejsem vůči soupeři zákeřný nebo že bych někomu chtěl ublížit. Spor se snažím vrátit fotbalově, takže radši soupeři vstřelím další gól a můžu ho slavit než abych někoho držel pod krkem.

Jak hodnotíte úroveň krajského fotbalu?

Před deseti lety, když jsem začínal, byla situace horší, občas se vyskytlo nějaké individum. Ale ten se objevuje dodneška. Myslím si, že to ale není nic hrozného. Hráči jsou lidé, kteří ráno musí do práce a vědí, co si můžou k soupeři dovolit. Nesetkal jsem se v poslední době s nějakými extrémy. A jsem za to rád.

A co říkáte výkonům české reprezentace a případné výměně trenéra?

Určitě výhledově trenérská obnova proběhne. Asi by nebylo dobré hned teď narychlo hledat nového trenéra. Doběhne kvalifikace, to snad ještě s trenérem Šilhavým hráči zvládnou. Pak by se situace řešit měla. Asi by měl přijít nějaký mladý realizační tým a vnést do tréninků i hry nový pohled. Teď to už vypadá takové moc konzervativní.

A jak vidíte výkony FK Jablonec?

Myslím, že hráčský kádr neodpovídá postavení v tabulce. Myslel jsem si, že už by do toho mohli po jednom zvládnutém zápase zase naskočit. Na hráčích asi leží nějaká deka. Moc gólů nedostávají, ale složitě si vytvářejí šance a ještě hůř je proměňují. Pomohla by jim asi vyhraná série dvou, tří zápasů. My jsme taky hráli šňůru zápasů špatně, a to i se soupeři, se kterými bychom měli vyhrávat. To je psychicky hodně náročné.