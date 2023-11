Čtyři góly, to je u vás běžné nebo to byla náhoda? Bohuže, musím přiznat, že to byla výjimka, ne každý den se daří takhle! Ale samozřejmě, udělám, co mohu, aby se taková situace opakovala.

Počítáte si góly v podzimní soutěži nebo i v celé vaší fotbalové kariéře?

Jelikož máme soutěž s druhým útočníkem z týmu Mírou Frydrychem o to, kdo dá více gólů za sezónu, tak si je počítám. Zatím vyhrávám o parník mimochodem.

Jaký byl soupeř?

Jak víte, tak debry s Lučany je vždycky těžké a napínavé. Soupeř byl určitě kvalitní a snažil se hrát. My jsme ale chytli dobrý začátek a hráli jsme přesně to, co jsme chtěli. Řekl bych, že je to položilo a už se nedokázali vrátit do zápasu.

Jak dlouho se věnujete fotbalu?

Fotbalu se věnuji už od dětství, takže to bude nějakých 15 let. Ale dělal jsem dlouho také atletiku, takže byl pro mě na nějakou dobu fotbal spíše vedlejší sport.

Proč jste si vybral právě fotbal a ne jiný sport?

Zvolil jsem si fotbal kvůli vášni ke hře a týmové spolupráci. Mám rád ten pocit, když jsme na hřišti jako jeden tým, který společně vyhrává i prohrává.

Co se vám na fotbalu líbí?

Na fotbalu mě oslovuje rychlost hry, taktika a samozřejmě ten adrenalin, když jsem před brankou a vstřelím gól.

Jak vycházíte s rozhodčími?

S rozhodčími se snažím zacházet s respektem, ale, bohužel ne vždy se mi to daří. Někdy v emocích jdu trochu za hranu, ale snažím se na tom pracovat.

Kterého fotbalistu obdivujete, fandíte mu, líbí se vám, jak hraje?

Můj idol je už od malička Cristiano Ronaldo. Je to bezesporu jeden z nejlepších hráčů na světě. Líbí se mi, že je to komplexní hráč a vše si vydřel tvrdou disciplínou a treninkem.

Jak hodnotíte váš tým, jste parta, máte výsledky, které jste na podzim očekávali nebo bude potřeba na jaře přidat?

Náš tým je skvělá parta, která drží vždycky pohromadě. Jak na hřišti, tak v kabině panuje skvělá atmosféra. Bohužel se nám ale nedaří venkovní utkání a i díky mnoha zraněným hráčům jsme za očekáváním podzimu. Nicméně po tvrdé zimní přípravě si myslím, že si ztracené body získáme zpět, zejména pokud budeme hrát jako toto utkání.

Jaký je váš osobní fotbalový cíl?

Mým osobním fotbalovým cílem je stále zlepšovat svou hru, pomáhat týmu vítězit a hlavně si to užívat, bez toho to nejde.

Kdyby přišla nabídka hrát v jiném týmu nebo ve vyšší soutěži, bral byste ji?

Určitě ne, nad takovými věcmi ani nepřemýšlím. Bydlím na Smržovce stejně jako většina kádru, takže jsme tady jako jedna velká rodina, se kterou si to moc užívám.

S kým hrajete poslední zápas podzimu o víkendu a jaký to bude soupeř?

Poslední zápas podzimu hrajeme s týmem SK Victory Jilemnice, bude to těžký soupeř, ale věřím, že získáme další tři body a poté si pořádně užijeme rozlučku s podzimem.