Jaký byl soupeř z Nového Boru?

Soupeř byl, jak už to bývá, z týmů, co do Hamrů přijedou zatažený. Hrál jednoduchý fotbal. Dostali jsme tři góly z našich vlastních chyb. A to je právě problém, který máme, když se hraje se silným soupeřem.

Jak dlouho se věnujete fotbalu?

Už od mládí, začínal jsem s bratrem kopáním za domem. První tým, kde jsem začal hrát fotbal v přípravce, byl Spartak Žandov. Jako parta jsme chodili téměř každý den na hřiště. Fotbalová cesta byla poté přes Junior Děčín a dorostenecký fotbal v Jablonci.

Proč jste si vybral právě fotbal a ne jiný sport?

Přišlo to samo, ani popravdě nevím, jak jsem se k fotbalu dostal. Myslím, že to bylo dané rodinou. Každý hrál fotbal, i když na okresní úrovni.

Co se vám na fotbalu líbí?

Naplňuje mě to, je to čas, kdy můžu od všeho utéct a jediné, na co myslím, jak být dobrý na hřišti.

Jak vycházíte s rozhodčími?

Párkrát se stalo, asi jako u každého, že jsem nesouhlasil s výroky rozhodčích, a tak jsem i žluté karty dostal, ale myslím si, že patřím ke klidnějším postavám na hřišti.

Jaký je, podle vás, český fotbal, ten vrcholový, reprezentační a nebo ten ligový?

Jsem zvědavý na Euro, co tam kluci předvedou, českou ligu pravidelně sleduji. Nemám žádný oblíbený tým, kterému bych fandil, Sparta obhájila titul a vyhrála double, ten fotbal co prezentuje se mi moc líbí.

Kterého fotbalistu obdivujete, fandíte mu, líbí se vám, jak hraje?

Už od mala jsem měl za vzor Cristiana Ronalda, jeho výběr prostoru ve vápně, práce s míčem a vše, co dokazoval v každém zápase, bylo neuvěřitelné. Líbí se mi hra Sparty a její útočné trio Haraslín, Kuchta, Birma. Kuchta má právě podporu a „servis“ od celého týmu Sparty. Pak je to jen o tom, proměnit šance, do kterých vás tým dostane.

Jak hodnotíte váš tým, jste parta, máte výsledky, které jste na jaře očekávali?

V Hamrech máme skvělou partu, všichni za sebou stojíme. Občas je na tréninku zábava. Vzhledem k tomu, že jsem byl půl rok se rozehrát a vyzkoušet divizi B v Brandýse nad Labem, myslím si, že mi to pomohlo, a tak teď můžu týmu více pomoct a dávat góly. V kabině padala slova jako ČFL, trenér i předseda pro do dělali maximum tak, jako my, je škoda že se to nepovedlo. O to více bude motivace na příští sezónu. Každopádně áčko 3. místo v divizi C a B tým 3. místo v Libereckém kraji, myslím si, že to není špatné.

Jaký je váš osobní fotbalový cíl?

Asi tak, jako každý mladý fotbalista, jsem si přál hrát fotbal na té nejvyšší možné úrovni. Když jsem byl v dorostu Jablonce, pořád jsem doufal, že se to povede zahrát si ligu. Musím se zatím spokojit s nastupováním v divizi. Jsou případy, že i v pozdějším věku si ligové týmy vybraly hráče i z divize, ty, kteří vzali šanci do svých rukou.

Kdyby přišla nabídka hrát v jiném týmu nebo ve vyšší soutěži, bral byste ji?

Musela by být z vyšší soutěže, abych o tom přemýšlel. V Hamrech máme skvělé zázemí a kolektiv. Především se chci soustředit na sebe a svoji hru, proměnit šance, do kterých se dostanu, zhubnout pár kilo a pracovat na sobě.

Sledoval jste MS v hokeji?

Ano, sledoval jsem každý zápas českého týmu. Jsem moc rád, že se to povedlo a český sport se znovu zviditelnil. Teď doufám, že se ukažou i kluci na Euru ve fotbale.

Který sport má v Česku více fanoušků, fotbal nebo hokej?

To je těžká otázka, jako fotbalista řeknu fotbal, ale fanoušci v Česku jsou hlavně vždy, když je úspěch. Ukázka toho bylo právě MS v hokeji.

Počítáte si góly vstřelené za sezonu?

Podívám se jednou za čas na statistiky, ale že bych byl sobec v šanci hlavně, abych vstřelil gól já, to určitě nejsem. Raději přihraju do prázdné brány, pro mě je důležitá výhra týmu. Tuto sezónu osobně nemám špatnou, celkově mám už deset v divizi a zatím třináct v kraji. V kraji máme ještě dva zápasy, ve kterých budu chtít vstřelit co nejvíce gólů a zaútočit na nejlepšího střelce soutěže. Chtěl bych být na dvaceti gólech v kraji, ale sedm gólu na dva zápasy je hodně. Uvidíme, jak to dopadne a jaký servis přihrávek mi dají kluci.

Kolik vás bude hattrick stát do pokladny?

Mám to zapsané za tři sta, občas si říkám, že ten třetí dát ani nechci ..haha. Pokladník si to vše hlídá a hned po zápase píše, že se tomu nevyhnu. Ale je to vše pro nás, na konci sezóny se pořádá rozlučka, na které si dáme pivo.

Jak hodnotíte chování fanoušků po pohárovém zápase Plzeň – Sparta?

Za mě je to škoda, že se najdou takoví jedinci, kteří to vše pokazí. Normální fanoušci pak jsou hozeni do jednoho pytle. Mám rád fanoušky, kteří fandí, ale tohle k fotbalu nepatří. Sparta v poslední době má vyprodané zápasy a atmosféra musí být pro hráče neskutečná, ale když tam budou jedinci, jako se ukázali po tomto utkání, vše tím kazí.