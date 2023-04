Na kterém postu hrajete?

Jsem útočník.

Počítáte si vstřelené góly?

Ne, nepočítám.

Kde jste s fotbalem začal?

První dva roky jsem hrál za Semily. Potom jsem nastupoval osm let za Bozkov. Rok jsem hrál za Jablonec a teď jsem se zase vrátil do Železného Brodu.

Co bylo důvodem návratu do Brodu?

Nestíhal jsem se kvůli tréninkům věnovat škole.

Jakou školu studujete?

Střední průmyslovou školu stavební v Liberci.

Až dostudujete, budete pracovat v oboru?

Budu asi pracovat s tátou. Ten ve stavebnictví pracuje.

Kolik času v týdnu vám fotbal zabere?

Trénujeme třikrát týdně a o víkendech hrajeme zápasy.

Máte čas ještě na jiného koníčka?

Když mi zbyde čas, tak ještě rád cvičím v posilovně a občas jdu běhat.

Kam bude vaše fotbalová kariéra směřovat?

Chtěl bych se jednou dostat do nejlepší české ligy. To je už můj dětský sen.

Odkud by měla nabídka přijít?

Ze Slavie Praha.

Jaký je váš fotbalový cíl do jarní sezóny?

Chci dávat v průměru na zápas minimálně jeden gól. To je můj hlavní cíl. A ještě chci pomoct týmu, aby se v tabulce vyšplhal co nejvýš.

Jak si zatím vedete?

Jsme na čtvrtém místě odspoda tabulky. Chceme být v první.

Jaký je váš fotbalový vzor?

Můj největší fotbalový idol je Lionel Messi. Je to takový malý kouzelník. Líbí se mi, že má svůj originální styl hry. Má přehled o hře a skvělé držení míče. Vůbec se mi celkově líbí, jak hraje.