Jaký to byl zápas? Jak se vám hrálo?

Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. Albrechtice nám v prvním poločase daly tři góly. Řekl bych, že padaly hrozně podobné góly na obou stranách, často šel útočník sám na gólmana.



Jaké byly vaše góly?

Dva góly byly do prázdné brány a dvakrát na gólmana, dobře připravené od spoluhráčů.

První poločas pro váš tým moc příznivě nevypadal.

Řekli jsme si v kabině, co máme hrát. A ve druhém poločase jsme to víc plnili. Albrechtice naopak malinko asi odešly, to musí posoudit samy. My jsme se do toho naopak vložili.



Sezóna teprve začala, jsou to vaše první góly?

Byl to můj první zápas v této sezóně. Minulý týden jsem na zápase se Zásadou nebyl, takže to byly moje první góly.



Tak to je výborný start do soutěže. Kolik gólů jste dal v minulé sezóně?

Myslím, že jsem vstřelil dvacet gólů v osmnácti zápasech.

A kolik jich bude v té nadcházející?

Myslím si, že těch dvacet by šlo, ale uvidím. Není to jenom o mně. Nemůžu být na každém zápase a to pak samozřejmě ubývá. Teď to byla náhoda. Čtyři góly každý týden hráč nedá.



Už jste je oslavili nebo vás teprve budou něco stát?

Myslím si, že za ně určitě budu platit, že dostanu pokutu nějakých pár stovek. Nejsem si úplně jistý, jak je to se čtyřmi góly a jestli se násobí částky nebo ne.



Vyplatí se být nejlepším střelcem, když pak musíte za góly platit?

To se pak vrátí na rozlučce.

Střílíte levou, pravou nebo občas dáte i nějakou hlavičku?

Já hlavou neumím vůbec, takže všechny góly jsou většinou nohama. A je mi asi jedno jakou, jak to sedne, nejvíc pravačkou.



Jak se vám hrál první zápas po letní přestávce?

Ztěžka. Prvních patnáct minut bylo těžkých, ale myslím si, že se do toho všichni dostaneme.

Užil jste si dovolenou, šel jste si zaběhat nebo jste si udržoval fyzičku nějak jinak?

Neběhám o letní pauze. Odpočíval jsem, trávil jsem čas s rodinou.



Na jaře se vašemu týmu moc nedařilo.

Nehráli jsme na jaře vůbec doma. Všechny zápasy byly venku nebo na neutrálním hřišti kvůli rekonstrukci areálu na Pěnčíně. Takže jsme tam určitě měli nějakou deku jako tým, když jsme nedokázali vyhrát. Myslím, že na konci května jsme vyhráli naposledy, takže jsme hlavně rádi, že se to teď už prolomilo. A konečně máme zázemí na Nové Vsi, aspoň pro tuto půlku sezóny.



Platí stále, že váš druhý velký koníček je hra na basovou kytaru? Hrajete ještě v kapele?

Ano, stále hraju na kytaru v kapele. Zvu všechny na sobotní koncert (31.8.) na Milířích, hrajeme od 17 hodin.



Jaký je cíl pěnčínského B týmu do nové sezóny?

Doufám, že se nám podaří pohybovat se v první půlce tabulky.



Máte nové posily?

Hrají s námi někdy kluci z A týmu. Pak přišli ještě hráči z jablonecké juniorky. Mladí se musí postupně zapracovat do velkého fotbalu. A s tím mohou začít právě u nás.



Když budete takhle střílet góly, tak se určitě od vás něco naučí.

To už je pak na nich, co si vezmou nebo nevezmou. Nevím, jestli já jsem ten správný učitel.



Zkušeností máte na rozdávání, prozraďte, jak dlouho se fotbalu už věnujete?

Už od pěti let, to znamená šestadvacet let.



A kolik let hrajete v kapele?

Od sedmnácti jsem vždycky v nějaké kapele hrál, dejme tomu bez pauz. A bylo jich samozřejmě víc. Některé už ani neexistují.



Stále hrajete fotbal a stále hrajete na basovou kytaru.

Ano, dá se říct, že já pořád vyhrávám.