S čím jdete jako tým do jarní sezóny?

Béčko Pěnčína chce být v tabulce co nejvýš. Rádi bychom soutěž vyhráli. Víme, že na špici je kvalitní Mšeno s Harrachovem. Na ty zápasy se velmi těšíme.

Nejlepší střelec sezóny…budete chtít titul obhájit?

Osobně budu rád, když budu pokračovat tak, jak se mi dařilo. Samozřejmě ale budu taky rád, když branky budou střílet i ostatní. Chci hlavně napomoct tomu, abychom soutěž vyhráli.

Na špici tabulky to bude pořádná strkanice…

To ano, Mšeno i Harrachov mají kvalitní týmy.

Mšeno má také kvalitního střelce se stejným počtem vstřelených gólů, Jakuba Obršlíka. Budete soupeřit?

Možná si to rozdáme. Klidně, ať mě porazí. Ale určitě mu to nedám zadarmo.



Jste zkušený hráč, co poradíte těm mladším, aby jim to takhle dobře střílelo?

Před pěti lety jsem byl úplně stejný. Je to o klidu v závěru, se kterým se musí hráči naučit pracovat. Musí nejdřív dvacet gólů nedat, aby si uvědomili, jak je dávat. S odstupem času řeším situace jinak. Patnáct gólů za půlku sezóny jsem dal zatím v mé fotbalové historii jednou. Teď už víc přemýšlím o tom, jak hrát. Jiný recept na to není. Situace se opakují, tak si musí hráč uvědomit, co minule udělal špatně a už to neopakovat.

Když už máte na noze hattrick v jednom zápase, žene vás to k dalšímu gólu?

Za hattrick platíme do klubové pokladny. A další gól už to násobí. Tak zase až tak na další nespěchám.



Kolik vás vaše góly na podzim stály?

Asi sedm stovek. Ale zase se mi to vrátí v tom, že máme po každém sezóně posezení a utratíme klubové peníze zase jen pro sebe. Je to investice, která se mi zase vrátí.

Vy nemáte jako koníčka jen fotbal, ale také hrajete na basovou kytaru. Jak volný čas mezi tyto dvě záliby dělíte?

Podle času. Obojí dělám amatérsky. Platí, když máme trénink a zároveň zkoušku kapely, tak dám přednost kapele. Tam hraju kytaru jediný. Na hřišti je dalších deset hráčů, tak tam se moje absence snad líp ztratí. Ale většinou se daří, že dopoledne hrajeme fotbal a večer pak mám koncert s kapelou. Tak to se skloubit dá v pohodě. Čas si najdu i na všechno a všechny ostatní kolem mne.

Kdy a kde vás můžeme slyšet hrát?

Já si moc nepamatuju termíny koncertů. Mně to kolegové oznámí čtrnáct dnů dopředu a podle toho si všechno organizuju. Myslím, že to je někdy v dubnu.