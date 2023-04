Jak hodnotíte zápas s Mírovou? Soupeř byl nevyzpytatelný, mockrát jsme s ním nehráli. Hrálo se na těžkém terénu, za těžkých podmínek, ale zvládli jsme to. Už nám dva zápasy odložili, tak jsme chtěli tento odehrát. Není to už moc kam odkládat.

Vyhráli jste 6:1, dal jste čtyři góly. Jste hráč, na kterého tým spoléhá nebo to byl váš mimořádný den?

V této sezóně jsem ještě čtyři góly v jednom zápase nedal, tak jsem rád, ale hlavně za to, že jsme vyhráli, protože v prvním kole se nám nedařilo. Ani mne ne, spálil jsem spoustu šancí. Teď jsem si to trochu vynahradil, co střela, to gól.

Jaké to byly góly?

U prvního gólu jsem téměř od poloviny hřiště běžel sám na gólmana, podařilo se mi ho obehrát a dával jsem do prázdný. Druhý byl z penalty, třetí po hezké nahrávce od spoluhráče Máry Sedláka a skládám mu za ni poklonu. A čtvrtý něco podobného, po hezké akci. Děkuju klukům, že se na tom podíleli.

Jak a podle čeho se rozhodujete, když kopete penaltu?

Nechci prozrazovat svoji taktiku. Moc o tom ale nepřemýšlím, vybírám si stranu dopředu a nekoukám, jak se pohybuje brankář nebo co předvádí, kam půjde. Je to buď a nebo. Když to člověk dobře kopne, tak, i když tam gólman skočí, tak to nechytí.

Jaké mají Albrechtice představu o jarní sezóně?

Výhled máme dobrý, podařilo se nám přivést tři nové kluky, kteří trochu zvýší konkurenci, bude se nás scházet na zápasy víc. I tenhle už ukázal, že bychom mohli pomýšlet na vyšší příčky, než jsme dosud. Myslím si, že to dotáhneme do první šestky. To bychom byli spokojení.

Jak často váš tým trénuje?

Od začátku února jsme se scházeli jednou týdně v Jiřetíně, v sokolovně, k tomu byl vždycky nějaký výběh. Několikrát jsme se sešli v Desné na umělé trávě. V tom zatím pokračujeme, ale začneme se už scházet dvakrát týdně.

Od kdy fotbal hrajete?

Od pěti do patnácti let jsem hrál v Jablonci. Pak jsem si na několik let odskočil k atletice. Ale zjistil jsem, že individuální sport je fajn, ale chyběla mi parta a kamarádi, a to, že spolu můžeme po dobrém zápase oslavit aspoň malý úspěch. Je to lepší, než když člověk slaví osobní sportovní rekord sám. Mám ale rád obojí, rád to kombinuju. Teď se věnuju i triatlonu, rád si zaběhám, projedu se na kole, ale aspoň jednou týdně potřebuju vyrazit na fotbal a dostat ze sebe adrenalin.

Jaké aktivity stíháte, při čem si upevňujete fyzičku?

V zimě často běžky, v létě běh, plavání, kolo, všechno, co se dá.

A když budete mít den bez sportovních aktivit a možnost lenošení, jak ho strávíte?

Rok mám přítelkyni, hodně času trávím s ní. Rok jsme společně rekonstruovali byt, tak teď si užíváme to, že jsme ho konečně dodělali a trávíme v něm čas spolu.

Jakou nejvyšší soutěž jste hrál?

Končil jsem v Jablonci, když se ještě hrála první celostátní soutěž mladšího dorostu. V mužské kategorii, protože jsem se v té době věnoval i atletice a nestíhal jsem ve fotbale několikrát týdně trénovat, jsem hrál I. B třídu v Lučanech. Později jsem přestoupil do Albrechtic.

A kdyby přišla lákavá nabídka, bral byste ji?

Každý půl rok se někdo ozve, jestli nemám chuť si zahrát. Mám to tak padesát na padesát. Užívám si to, že konečně nemusím pravidelně několikrát v týdnu trénovat a můžu se věnovat i jiným sportům. A můžu si je dělat, kdy chci, jak mi to vyhovuje. Jsem spokojený. Kdyby přišla nějaká nabídka, tak by musela být pro mne zajímavá, abych o ní uvažoval a nastavil si v hlavě, že zase chci třikrát v týdnu trénovat.

Kdo vás čeká v dalším kole?

Na umělce v Desné hrajeme v sobotu 22. dubna s domácími derby. To bude zajímavé. Bude to vyrovnaný zápas, na podzim jsme je doma porazili. Očekávám něco podobného. Setkali jsme se na jaře v poháru, ve kterém jsme je porazili také. Doufám, že je porazíme zase a že já přidám taky nějaký gól. Chybí mí jeden, abych se dostal na první místo v tabulce střelců.

Jak se vám hraje na umělce? Díky počasí se hodně zápasů přesouvá, ale hráči z toho příliš nadšení už nejsou?

Neznám fotbalistu, který by rád hrál na umělce, když je možné hrát na trávě. V těchto soutěžích, kde se zase tak často netrénuje a jednou za čas se hraje na umělce, je to pro hráče povrch tvrdší, nárazy a změny směru jsou na klouby, záda a kolena náročnější. Měl jsem úraz, a tak po zápasu na umělce cítím daleko víc, že mě bolí záda, než když hrajeme na trávě. Jednou za čas se to zvládnout dá, takže to zvládneme i teď v Desné, soupeře porazíme a bude klid. Desnou opustili někteří hráči. Mám k ní respekt, bude to vyrovnané utkání, ale věřím, že vyhrajeme my.