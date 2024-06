Střední záložník Jakub Bergemann je kapitánem týmu Jilemnice, který si v I. B třídě vybojovala postup do vyšší soutěže. Má výborné podmínky k tomu neudělat v ní ostudu a uspět. Toho si je kapitán dobře vědom.

Jilemnice - vítěz I. B třídy východ | Video: Josef Březina

Začátek podzimní sezóny byl v Jilemnici trochu složitější. Postupně se ale všechno ustálilo, začalo fungovat všechno, co bylo třeba ke kvalitním fotbalovým výsledkům. Jak vidí sezónu kapitán?

"Myslím, že to byl skvělý týmový výkon. Slyším samé chvály ze všech stran, máme výborné zázemí a všechno."

Co znamená všechno?

Máme dobrou partu, to je základ všeho. Bez toho to prostě nejde. Je to skvělé. Dělá se tady skvělá práce s mládeží. Kdysi bylo málo dětí, ale teď mládežnické oddíly fungují skvěle. Hřiště máme perfektní, asi nenajdete v širokém okolí tak pěkné hřiště. Takže když se to spojí s dobrými výkony, všechno funguje. To je skvělé, mám z toho dobrý pocit. Protože samozřejmě bez kvality to nejde. Kvalita je na prvním místě. Jako kapitán jsem spokojený. Musel jsem občas zasáhnout. Bylo to také fyzicky náročné, ale všechno jsme zvládli týmově. Domluvili jsme se na všem.

Na jakém postu hrajete?

Jsem střední záložník.

Jaký jste na hřišti?

Spíš jsem nervák, bylo pár žlutých, červené moc ne. Vím, kde je hranice.