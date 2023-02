Jak hodnotíte podzimní výkony jako kapitán mužstva? Podzimní část sezóny se nám vydařila, takže ji hodnotím kladně. Před sezonou jsme doplnili kádr o pár nových hráčů, kteří parádně zapadli do týmu a už v téměř kompletním složení jsme odstartovali přípravu povedeným soustředěním. Díky kvalitním tréninkům a přístupu všech hráčů jsme zvládli začátek soutěže, což bylo pro další vývoj velmi důležité. Významným faktorem úspěšného podzimu byla i šířka kádru. Do všech zápasů nastoupilo poměrně velké množství hráčů a každý se vždy snažil nechat na hřišti maximum.

Bylo nějaké období, kdy to nešlo nebo jste narazili na soupeře, na kterém jste si vylámali zuby?

Pár zápasů se nám úplně nevydařilo, jak výsledkově, tak herně, ale vždy jsme se poměrně rychle oklepali a další utkání už zase zvládli. Žádná výraznější krize nás tedy nezasáhla. Naopak se ukázala vnitřní síla týmu, kdy jsme dokázali bodově zvládnout i utkání, ve kterých se nám úplně nedařilo.

S čím jdete do jarní části soutěže?

Do jarní části nemůžeme jít s ničím jiným než s tím, že chceme navázat na podzimní výsledky. Určitě se také budeme snažit prezentovat pohlednou hrou, která bude bavit jak nás, tak fanoušky.

Jak probíhá zimní příprava?

Zimní příprava bude celkem dlouhá a jsme teprve na začátku. V lednu jsme se věnovali kondiční přípravě na individuální bázi a ostrý start přišel na zimním soustředění. To jsme měli v Jizerkách. Na programu byly běžky, běh, tréninky v hale a samozřejmě i utužení kolektivu. Vše proběhlo na jedničku. Teď už nás budou čekat tréninkové jednotky na umělé trávě a přípravná utkání.

FOTO: Lindava se přihlásila z hecu, pak jí zmizel úsměv. Ostudu ale neudělala

Přijdou na jaře nějaké posily do týmu?

Kádr už jsme posílili jak novými hráči, tak staronovými navrátilci. Navíc nás doplňují i dorostenci. Kvalita týmu bude tedy určitě ještě vyšší. A co se týče dalších posil, třeba se objeví ještě někdo a v jarní sezóně překvapíme.

Jak se daří mladým začlenit se do zkušeného kolektivu?

Mladí hráči i dorostenci zapadli do týmu bez problémů. I když nemají třeba takové zkušenosti, je vidět, jak se každým tréninkem i zápasem zlepšují a nabírají na jistotě. Pokud do toho budou dávat vše, mají velký potenciál. Důležité je, že i v kabině to dobře klape, jak mezi zkušenými, tak i mladými hráči. Jsme jedna parta, a to i přes velký věkový rozdíl, skoro generační. Nejmladšímu z nás je šestnáct, nejstaršímu osmatřicet.

Takže na jaře zní kabinou jasný úkol:Postoupit!

Tak na to nekoukáme. Víme, že jsme hráli dobře a jsme v popředí tabulky. Nicméně musíme jít zápas od zápasu, vítězství od vítězství a pak uvidíme. Je jasné, že i v jarní části se chceme pohybovat na předních příčkách. O vítězství se určitě popereme.

A když postup vyjde?

To je ještě daleko a jak se říká zajíci se počítají až po honu. Pokud by to ale vyšlo, tak se poradíme všichni společně. Vedení klubu, trenér a hráči a řekneme si, co a jak by dál mělo smysl. Vyšší soutěž by byla určitě náročnější, ale lákavá. Rozhodneme se společně.

Kateřina Neumannová: Padesátka byla náročná, ale pro mne krásný zážitek

Představte se čtenářům a fanouškům jako kapitán Sedmihorek.

FK Sedmihorky sleduji jako fanoušek už od dětství, i když jsem tady nebydlel a jezdil sem jen o víkendu. Před osmi lety jsem se přestěhoval do Českého ráje natrvalo a Sedmihorky pro mě byly jasnou volbou. Je to moje srdeční záležitost. Je tady bezvadné prostředí, zázemí a hlavně parta. Než jsem přišel do Sedmihorek hrál jsem v mužských soutěžích například za FK Neratovice, TJ Štěchovice a nejdelší dobu za FK Loko Vltavín.

Jaké přípravné zápasy vás ještě čekají?

Zatím jsme hráli proti Dolnobousovskému SK. Utkání skončilo 2:2, ale herně se nám úplně nevydařilo. Bylo v něm hodně nepřesností, organizace hry i mezihra se nám moc nedařila. Nicméně věřím, že to bylo způsobeno hlavně tím, že jsme hráli první zápas po delší pauze. Do startu jarní sezóny nás čeká ještě několik soupeřů, napřklad Chrastava, Pěnčín, Přepeře B, Ruprechtice. A už ten další zápas bude z naší strany určitě lepší.

Hrajete v rámci přípravy i nějaký turnaj, třeba zimní v Lomnici nebo Pohár Libereckého kraje?

V rámci přípravy se zimního turnaje neúčastníme. Máme domluvená přátelská utkání a samozřejmě nás čekají i utkání v Poháru LK. Uděláme maximum pro to, aby se nám dařilo i v poháru a došli jsme v něm co nejdále.

Kdy a s kým začínáte soutěž a jaký to bude, podle vás, soupeř do úvodu soutěže?

Jarní část soutěže začínáme koncem března na domácí půdě proti Lomnici nad Popelkou. Bude to velmi důležité utkání i vzhledem k tomu, že se Lomnice nachází také v horních patrech tabulky. První utkání je vždy důležité pro pohodu v týmu a rozjezd celé soutěže. Věřím, že se nám příprava vydaří a první zápas zvládneme podle našich představ.