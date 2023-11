V souboji o první místo v krajském přeboru se A tým Pěnčína utká se Slovanem Hrádek v sobotu 4. 11. ve 14,30 na UMT Mozartova v Jablonci. Dosavadní lídr kraje určitě nebude chtít odjet s prázdnou. Ale bojovný Pěnčín má na tři body zálusk také.

A tým Pěnčína - ilustrační foto | Foto: Josef Březina

"Nejsme pod žádným tlakem. Věříme si! Trešničku na dortu v podobě prvního místa v tabulce určitě chceme získat. Na zápas se těšíme. Připravujeme se na něj jako na každý jiný. Nebudeme nic měnit, pojedeme svoji linii. Ta se nám osvědčila. Zatím se nám dařilo, užíváme si to. Zdravotně jsme v pořádku, budeme kompletní a dobře připravení. Víme ale dobře, že míč je kulatý a stát se může cokoliv. Nebude to pro nás ještě poslední utkání krajského přeboru, chybí nám dohrávka s B týmem Velkých Hamrů. Ta nás čeká v sobotu 11. listopadu na umělce v Desné od 10 hodin," řekl trenér pěnčínského áčka Emil Šafář.

Tento zápas může rozhodnout o tom, kdo se stane v krajské soutěži podzimním mistrem. Aktuálně je Hrádek na prvním místě v tabulce se 34 body. Pěnčín na svého soupeře ztrácí tři body. Má však o zápas méně, a tak v případě výhry a úspěchu v dohrávaném utkání s béčkem Velkých Hamrů by se vyhoupl do čela tabulky a přezimoval by jako podzimní mistr krajského přeboru.

Bilance obou týmů před tímto zápasem je v podstatě stejná: Hrádek z 12 zápasů 11 x vyhrál a jednou remízoval. A domácí Pěnčín? 11 zápasů, 10x výhra, jednou remíza. To dává tušit, že k vidění bude vyrovnaný souboj dvou nejlepších týmů krajského přeboru Libereckého kraje.