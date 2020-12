Klukům už chybí velký fotbal, pořádný zápas, ale dál poctivě trénují

Jablonec n. N. - Když otec trénuje syna, může to mít své pro i proti. Ale pro oba je to hlavně společně strávený čas a spousta společných zážitků. Tak je to také u Beránkových.

Otec Jan je asistentem trenéra ve Fotbalové akademii Jablonec u kategorie U13, ve které hraje také jeho syn Honza. Ten s fotbalem začal v šesti letech. A tatínek o něm říká: „Do míče kopal už od malinka.“ Dnes sbírá fotbalové dovednosti nejčastěji na postu záložníka. V mládežnických týmech je ale pravidlem, že se hráči střídají na různých postech a trenéři sledují, na kterém jim to „kope nejlépe.“

Koronavirová pauza postihla i přípravu mládeže. Když už se opatření trochu uvolnila, tak za dodržení všech nařízení se trenéři začali se svými svěřenci scházet. Ale kluci se připravovali poctivě i sami. „Trénovali jsme dost, kluci o nic nepřišli, ale hodně úkolů si taky plnili sami. A měli i tréninky on line. Trenéři předcvičovali a hráči se učili zpevňovací a posilovací cviky. Nejprve jsme trénovali po skupinkách, pak už, když nám to povolili, tak ve větším počtu. Nejvíc ale klukům chybí zápasy. Stýská se jim po velkém fotbale, po zápase, který je vlastně vyvrcholením tréninkové přípravy,“ zdůraznil trenér kategorie U13 a otec Honzy.

Potvrdil také, že se snažili hráčům všechno připravit tak, aby o nic nepřišli a ti se zase zodpovědně připravovali dál individuálně.

Ve vánočním čase bude mít tým dva týdny pauzu, ale hráči mají možnost se s trenéry několikrát sejít a alespoň si společně zaběhat a zakopat. „Bude to v menších skupinkách a dobrovolně. A pak doufáme, že už se v novém roce sejdeme a budeme pokračovat v normálním režimu, na který jsme zvyklí,“ přeje si trenér U13.

A projeví se u Beránkových fotbal také pod vánočním stromečkem? „Honza vždycky dostal od Ježíška míč nebo chrániče. Myslím, že ani letos nezapomene na nějaký fotbalový dárek,“ dodal tatínek s úsměvem.