Proč zrovna v Jilemnici?

V předchozím klubu to bylo herně dobré, ale týmově to bylo špatné. Dostal jsem nabídku od Jilemnice. Tady jsou pro mne větší ambice.

Jaká byla z vašeho pohledu uplynulá sezona?

Na začátku to bylo pro mě těžké poznat se se všema klukama, musel jsem si vybojovat pozici. Všichni na mě koukali jako na nováčka. Celkově to ale hodnotím jako super sezonu. Za postupem jsme si šli a postoupili jsme právem. Už od podzimu měli v Jilemnici jasno, že jdou zápas od zápasu. A povedlo se to.

Jak si myslíte, že si povedete ve vyšší soutěži?

Bude to určitě těžší, jsou tam kvalitnější týmy než v I. B třídě. Ale já myslím, že máme takový tým, který to může uhrát a klidně i vyhrát.

Jak si užíváte volno po sezóně?

Příprava začíná ani ne za měsíc po posledním utkání. Takže mě čeká nějaká dovolená. Ale moc odpočinku nebude, musíme se začít připravovat na novou sezónu.

Pracovat v létě na fyzičce, dodržujete životosprávu atd?

Rozhodně. Já chodím běhat skoro každý den, do posilovny chodím, takže si myslím, že fyzicky na to budu připravený.

Když jste šel do Jilemnice, měl jste nějaké představy, jaké to bude? A splnily se vaše představy?

Řekl bych, že ano.

Našel jste v novém klubu něco, co třeba jinde nebylo?

Určitě, hlavně vnitřek týmu, to je úplně něco jiného než v předchozím klubu. Tam skoro nikdo nic nevěděl. Tady je všechen servis, takže to je úplně super.