Co na rozhodnutí FAČRu myslí některé kluby na Jablonecku? Názory na verdikt jsou různé.

Jiskra Mšeno – krajský přebor, trenér Miroslav Procházka

„Věřil jsem, že se fotbalové soutěže dohrají systémem středa sobota. Možná by pro někoho byly středy špatné z důvodu zaměstnání. Ale časově by se to, podle mne, stihnout dalo. Hrálo by se třeba až do začátku července. Pak by byl čas na dovolenou. Stejně letos asi moc lidí do zahraničí na dovolenou nevyjedou. Každý bude doma. Tak jsem zatím nad tím vůbec nepřemýšlel. Myslel jsem si, že to pustí. Je začátek jarní sezóny, musíme udělat nějaký plán, jak trénovat, než fotbal zase v srpnu začne. Je to i otázka sponzorů, jestli budou ještě dávat do fotbalu peníze. Taky se mi zdají nesmyslné zimní a letní přípravy. Se zimní souhlasím, ale v létě by stačily dva, tři týdny pauza a mohlo by se jet dál, jako je to ve světě. Hodně lidí kolem fotbalu nechápe, že se tady končí v květnu a hraje se v únoru. K aktuální situaci se zřejmě s Adamem Peltou a panem Čičmancem a řekneme si, co dál. Situace kolem nákazy snad nevypadá úplně tragicky, když to sleduju jako laik, tak doufám, že jak to půjde, se už s hráči budeme moci sejít a začít. Já bych chtěl být na hřišti furt. Ale věřím, že začátkem května už se začneme scházet a připravovat se na soutěže, které začínají v půlce srpna."

FC Pěnčín – I. A třída, Jaroslav Strnad, prezident klubu

„Čekal jsem, že to tak dopadne a vůbec mě to nepřekvapilo. Je to i k něčemu dobré. Kluby našeho typu díky tomu i nějaké prostředky ušetří. My jsme třeba za ušetřené peníze pořídili nový traktor. Investujeme do jiných věcí a uvidíme, jak to bude na podzim. A hráči? Kdo chce, tak na sobě pracuje. Kdo nechce, tak vyčkává. To všechno pak ukáže podzim, v jakém stavu týmy budou. Je jasné, že nás ale také postihne finančně. Nevíme, zda nás ještě budou i menšími částkami podporovat firmy, které nám doposud pomáhaly. Na vyskakování to moc nebude. Oproti profesionálním klubům jsme ale zvyklí na chudší podmínky, jsme zvyklí si opasky utahovat."

Spartak Rychnov, I. B třída – předseda klubu Jiří Šturma

„Je to správné rozhodnutí. Systém středa neděle není, podle mne, reálný. A je to také otázka diváků na zápasech. Je to tedy rozhodnutí bolestivé, ale správné. Ryhnovští fotbalisté mají individuální plány a každý by si měl natrénovat to,co má podle naplánovaných dávek a v těch podmínkách, které mají k dispozici. Až to půjde, naplánujeme si nějaká přípravná utkání. Věříme, že se od podzimu zase začne hrát. V tomto momentu nikdo nic lepšího nevymyslí. A zdraví lidí je teď nejdůležitější."