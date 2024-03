Zimní fotbalový pohár na Jablonecku: Plavy si zaběhaly, Mšeno se chystá na U18

Mužstvo se také zúčastnilo Zimního poháru Libereckého kraje. Žádné parádní výkony ale nepředvedlo. „To byla pro nás bída. Měli jsme ve skupině Rychnov, Turnov B, Pěnčín a Sedmihorky. Pěnčín vede I. A třídu a Sedmihorky hrají krajský přebor, ty nám pár gólů nasypaly. Jsou úplně jinde, jsou natrénovaní. S béčkem Turnova jsme prohráli 1:0 a s Rychnovem 2:0. Tyto dva zápasy tak špatné nebyly. Pěnčín (Lb) vede A třídu o dost bodů, jestli půjde do kraje, určitě se tam neztratí. S takovými soupeři se těžko poměřují síly. To jsou pro nás nehratelné týmy. Pohár je výhodný v tom, že nemusíme shánět soupeře, hřiště, rozhodčí a bereme to jako přáteláky v přípravě. Smutné je na tom ale, že se hraje pohár na registračky. A když chce někdo někoho zkusit, tak se to musí složitě domlouvat,“ zhodnotil účast v Zimním poháru Martin Kvapil.

Upozornil na to, že by bylo i lepší, pokud by rozlosování v soutěžích bylo více rovnoměrné, aby měl tým větší šanci uspět. „Když máme ve skupině jen jednoho soupeře z naší soutěže a ostatní hrají výš, tak to dobré není,“ uvedl Kvapil.

Pohár už pro Přepeře skončil. Teď si dají pauzu a mezitím ještě trenér domluví přátelské utkání před startem jarní sezóny. „To hlavně proto, abychom se do toho zase rychle dostali,“ zdůraznil vedoucí béčka Přepeř.