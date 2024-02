V dalším kole Zimního poháru Libereckého kraje proti sobě nastoupili mládežníci FK Jablonec kategorie U18 a hráči Desné. Na hře byla znát rozdílná úroveň přípravy. Fyzičku ze čtyřech tréninků Jabloneckých v týdnu nedokázali Desenští překonat. Utkání skončilo výsledkem 6:1.

U18 - Desná | Foto: Deník/Dagmar Březinová

„Je to utkání, které je specifické tím, že naši kluci hrají proti dospělým. Mám sedmnáct, osmnáctiletý dorost. Týmy z nižších soutěží, minulý týden do byly Albrechtice, jsme ale porazili. Je vidět, že netrénují tolik, jako my. My trénujeme skoro každý den. Rozdíl v kondici, práci s balónem byl vidět, i když jsou naši mladší. Začátek byl zase, jako před týdnem, vyrovnaný, to trvá do chvíle, kdy soupeř začne odcházet fyzicky a pak je přehráváme a dáváme branky. Kluci si dobře zastříleli, my, trenéři, jsme byli s jejich výkonem spokojení,“ řekl k utkání s Desnou trenér Zdeněk Klucký.

„Utkání dominovala domácí juniorka, která nás přehrála lepší fyzickou připraveností,“ zhodnotil stručně vedoucí týmu Desné Petr Kopal.

FK Jablonec U18 – TJ Desná 6:1

Dorost FK Jablonec, osmnácti a devatenáctiletý, se připravuje společně. Ti mladší mají možnost se něco od spoluhráčů naučit. Na zápasy je trenéři rozdělí tak, aby si každý o víkendu zahrál. Někteří ale nastupují i do obou zápasů. Do začátku soutěže jim zbývá ještě měsíc.

„Kluci mají volno jen den před zápasem,v pondělí mají regeneraci. Zimní příprava je o tom, aby se běhalo, chodilo do posilovny a do plánu se zařadily i herní prvky. Kluci, oproti A týmu, mají tu nevýhodu, že musí chodit dopoledne do školy, odpoledne je čeká trénink. Úterky chodíme do posilovny v atletické hale, jinak jsme na hřišti nebo v terénu. U 19 má před s sebou velký cíl, chceme, aby postoupila do nejvyšší dorostenecké soutěže. To je náš cíl. Tato soutěž se už v Jablonci hrála a chceme ji sem zase dostat zpátky. Hráče máme dobré,“ potvrdil trenér Klucký.

Kluckého svěřenci už ale dostávají šanci i v B týmu Jablonce, což je pro ně velká motivace. Několik hráčů občas zapojí do přípravy trenér B mužstva Benjamin Vomáčka. „A obouchat se mezi dospělými, to je pro ně výborné,“ zdůraznil Zdeněk Klucký.