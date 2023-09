„Góly darujeme soupeři sami. A sami žádný nedáme. Na remízu by to dnes bylo, ale je to pořád dokola,“ hodnotil duel na hřišti soupeře trenér Brodu Milan Mayer.

Dva góly ze tří Brod soupeři daroval. V poločase už prohrávali hosté 2:0. Jeden gól jsme inkasovali po hrubé chybě a další z rohu. Druhý poločas byl úplně jiný. Brod nastoupil jako vyměněný a Stráž měla problémy se dostat přes půlku. Hosté na ni dvacet dva minut tlačili. Ale pak udělali chybu a domácí se konečně dostali na jejich půlku a zvýšili na 3:0.

„Nesložili jsme zbraně, snížili na 3:2. Tak, jak jsme hráli ve druhém poločase, tak si představuju, že budeme hrát stále. Kluci předvedli neuvěřitelný výkon, neuvěřitelný pohyb. Donutili jsme soupeře, že se o výsledek bál. Naši poznali, že na to mají a že se mají od čeho odrazit. Vědí, co mají dělat,“ chválil svoje svěřence Mayer.

Jeho tým má před s sebou ještě šest zápasů. Kouč na ně bude přísný. Druhá půle dnešního duelu totiž měla, podle něho, takové parametry, jaké si za tři a půl roku působení v Brodě nepamatuje.

„Takový tlak na soupeře si nepamatuju. Musím naše kluky pochválit, hráli dnes jak z partesu. Soupeřův tlak jsme dovedli zablokovat. K remíze nám chyběl jen fous. Domácí šli do toho po hlavě, aby vítězství udrželi a to se jim povedlo. Příští kolo hrajeme doma proti Lomnici. Snad se nám zadaří,“ přeje si Mayer.

Pěnčín A – Rapid Liberec 4:1 (3:0)

Domácí by už potřebovali narazit na kvalitního soupeře, aby „jeli“ na maximum i víc. Cítí to tak i trenér Emil Šafář, i když další tři body na kontě ho určitě potěšily.

„Soupeř podal sympatický výkon, chtěl hrát bez záludností a zákeřností. Potrestali nás za jednu naší chybu a vstřelili nám jednu branku. Bylo to dnes o dobývání. Rozdíl v kvalitě byl veliký. My jsme se trápili, jak si vytvořit šanci a nějak se k nim dostat. Pak to dvěma góly otevřel Honza Díl. Máme problém v tom, že nás soupeři neprověřují a my nehrajeme na sto procent. Z toho moc nadšený nejsem, protože hrajeme spíš na pohodu,“ řekl trenér Emil Šafář.

Áčko Pěnčína opět potvrdilo roli favorita. Zatím jen v minulém zápase v Chrastavě hráči pocítili, že na ně soupeř trochu „dupe“. A hned začali být pozornější, důraznější a rychlejší.

„Takhle bychom si to představovali. Ale zase dnes dostali šanci další kluci. Vrátil se nám Bína a Štemberk. To jsou dva důležití hráči do základu. Dostali jsme se už do herní pohody. Příště jedeme do Skalice, tak uvidíme, jak si tam povedeme. V závěru soutěže nás čekají silnější soupeři.“

Šafář za Sedmihorky: Body máme, ale hra byla hrozná. Fotbal plakal

Lomnice – Sedmihorky 0:0

„Sedmihorky jsou náš neoblíbený soupeř, protože jsme s ním za poslední dva roky neudělali ani bod. Před zápasem bychom bod určitě brali,“ komentoval zápas asistent trenéra Zdeněk Baudyš.

V 83. minutě za stavu O:O ale domácí neproměnili pokutový kop. Za bod ale nakonec jsou v Lomnici rádi. Fanoušci viděli průměrný, bojovný zápas se stejnou situací.

„Minulý týden jsme dostali ve Skalici gól v 90. minutě, teď jsme nedali gól v 84., nějak se nám ty konce zápasů nedaří. Příště jedeme do Železného Brodu, snad tam bude líp,“ přeje si Zdeněk Baudyš.

Nadšený z bodu nebyl trenér Sedmihorek Pavel Šafář. „Nastoupili jsme do zápasu slušně, dvacet minut jsme byli výrazně lepší, měli jsme několik brankových příležitostí. Bohužel jsme nic neproměnili. Od dvacáté minuty jsme se přizpůsobili hře domácích, kteří bránili půlku půlky. Nemohli jsme se do nich dostat. Poločas byl 0:0. A ve druhém jsme přestali hrát úplně.“

Domácí byli lepší. A hosté měli štěstí při penaltě, kterou neproměnili. Bod berou Sedmihorky s povděkem, jejich výkon byl chabý a nedůstojný. Do šancí se dostávají, ale neproměňují je. Na podzim zahrály zatím jen jeden slušný zápas proti Velkým Hamrům.

„Jinak jsme nebyli nikdy herně dobří. V čem to je, nevím. Trénujeme, loni to bylo i víc. Naše výsledky jsou špatné, ale náš projev ještě horší. A to, že nevyhrajeme utkání v Lomnici, je smutné. A smutnější ještě ale je to, jak se v zápase prezentujeme,“ kriticky hovořil o výkonu svého týmu trenér Šafář.

Hosté mohli už v první půli vést 3:0 a zápas se mohl vyvíjet úplně jinak. Neproměňují a nevěří si. A psychika ve fotbale hraje velkou roli. „Když se daří, tak se k nám přikloní i štěstí. A my jsme štěstí urazili v prvních dvou kolech, ke kterým jsme nepřistoupili úplně dobře. A teď se to s námi veze. Už jsme se s hráči o situaci bavili, o tom, jestli je baví hrát tímto způsobem,“ dodal Pavel Šafář.

Košťálov – Velké Hamry B 1:2 (0:1)

Hamry byly v duelu s Košťálovem lepší. I tak ale ve druhém poločase nedaly dvě, tři vyložené šance. Košťálov asi v 80. minutě vyrovnal. Ale v 91. inkasoval smolný gól.

„Gólman si na to sáhnul, soupeř ale mířil dobře. Neměli jsme ani trochu štěstí, aby zápas skončil 1:1. Výkon z naší strany byl ale určitě lepší, než v předchozích dvou zápasech. Škoda, že jsme nezískali alespoň bod. Příště jedeme do Chrastavy, taky to bude těžké utkání. Ale míč je kulatý, uvidíme, jak to dopadne,“ dodal trenér Karel Janata.

Pro hamrovské béčko jsou tři body dobré. Hosté měli štěstí, rozhodující gól dali v poslední minutě. Zápas měli pod kontrolou.

„Ale zahodili jsme několik neskutečných šancí. Dopoledne hráli dorostenci, tak jsme chtěli, abychom je i v tomto využili a prostřídali. Ale zkomplikovali jsme si to. Rozhodnuto mohlo být už v první půli. My jsme se museli bát nakonec o výsledek až do poslední chvíle. Trest přijde, nedáme šance, několik minut před koncem soupeř vyrovnal, takže to pak bylo zase hektické,“ řekl Bryscejn.

Vítězství jeho týmu bylo zasloužené, ale mělo být výraznější. S body byl trenér spokojený a hráče pochválil, že hráli až do úplného konce, žádné fáze nevypustili. „Jen si někdy zbytečně komplikujeme život. Soupeři vyhovíme, díky nám pořád žije, cítí šanci, každý chce bodovat.“