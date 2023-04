Rozstání - Bělá - odloženo

Krásná Studánka - Košťálov/Libštát 4:4 (1:3)

Trenér Košťálova Ivo Jiříček: "Máme bod, ale dva jsme ztratili. Hráli jsme v Hrádku na umělce, ta je úzká, hrál se upracovaný, upachtěný fotbal, jeden souboj za druhým. Za stavu 3:1 jsme kopali penaltu, kterou ale střelec Holovič neproměnil. Jít do 4:1, to bychom už uhráli. I tak dával Patrik Holovič dva góly. I tak je bod zvenku dobrý. Musel jsem udělat čtvrt hodiny před koncem střídání, odstoupil motor mužstva, Piry a také Sádek, měli malá zranění. A jejich absence a zkušenost byly znát. Uvidíme, jak to na příští sobotu poskládáme proti Vesci. Uvidíme, jak to bude s počasím. Snad bude teď pár dnů bez deště a budeme hrát v sobotu podle plánu."

Zmoklí a zmrzlí hráči si užili aprílové počasí. Kluby vyhazují peníze za umělky

Rychnov - Žibřidice 1:4 (0:3)

Za domácí trenér Ondra Králíček: "V sobotu jsme sehráli "domácí" utkání na umělé trávě v Břízkách, kde panovalo deštivé počasí po celé utkání. Travnaté plochy nejsou v dobrém stavu, deštivé a mrazivé počasí nám neumožňuje se na přírodní hřiště dostat. Oba týmy se na zápas sešly v nekompletních sestavách, domácí na lavičce disponovali pouze 2 zraněnými hráči. Už ve druhé minutě zaskočily Žibřidice domácí obranu rychle rozehraným autem, kde si uprosřed hřiště převzal míč Diviš a přesnou střelou otevřel skóre. O 10 minut později Vodička zvyšoval už na 2:0. Ve 23. minutě Kouba osamoceně putoval středem hřiště a opět přesnou střelou navýšil skóre až na 3:0. Byl to drsný výsledek prvního poločasu pro Rychnov, který své dvě, tři gólové šance také měl, ale nedokázal míč usměrnit za brankařova záda. A když ano, tak zaskočili hostující obránci na brankové čáře. Ve druhém poločase z dálky skóroval pohotově Procházka přesnou střelou, ovšem ne na dlouho, protože o chvíli později se hosté po rohové kopu opět trefili. Utkání tak skončilo 1:4 pro hosty."