„První zápas v nové soutěži se nám povedl. Sedmihorky jsou velmi kvalitní mančaft. My jsme utkání zvládli dobře. Asi jsme je trochu potrápili. Kdybychom měli o trochu víc štěstí, tak jsme mohli i vyhrát. Náš útočník šel dvakrát sám na bránu a nedal. V závěru jsme nevyužili hlavičku, soupeřův gólman ji výborně chytil,“ řekl k premiéře ve vyšší soutěži trenér Karel Janata.

S remízou byl nováček soutěže spokojený. Výsledek bral jako spravedlivý. I soupeř měl gólové šance a některé ale nevyužil. Ve třicáté minutě museli domácí pro zranění střídat. Trenér byl ale v klidu, k dispozici měl hráčů dost. Po zápase už myslel na další kolo. „ V týdnu budeme dvakrát trénovat. O víkendu jedeme do Frýdlantu. Nachystáme se na něj, chceme tam taky bodovat. Ve čtvrtek po tréninku uděláme nominaci na zápas, ale moc se toho měnit nebude, takhle nám to vyhovovalo.“

„Do zápasu jsme vstoupili dobře. Hned ze začátku jsme vybojovali penaltu, ale Randák ji, bohužel, neproměnil. To nás trochu ovlivnilo. Během pěti minut jsme dostali dva góly a byli jsme „na ručník,“ byla slova trenéra Pavla Šafáře.

Pak se ale hosté začali do zápasu zase dostávat. Podle kouče to ovšem bylo kostrbaté a neučesané. „Podařilo se nám dát šťastný gól s odrazem a první poločas končil 2:1. Ve druhém poločasu jsme spíš dobývali košťálovskou obranu. Měli jsme několik vyložených šancí, které jsme neproměnili.“ řekl Šafář a soupeře chválil. Košťálov hrál na rychlé brejky, mohl dát hostům třetí hřebík do rakve. „Domácí měli tři samostatné průniky, dva Houžvičky, který odehrál výborný zápas a mohl ho taky rozhodnout. Nám se podařilo vyrovnat. Následně došlo k vyloučení z jednoho brejku soupeře, když jsme nezachytili Houžvičku, který šel sám na bránu. A náš Vojta Tvrdý ho fauloval. My jsme v posledních minutách ještě mohli prohrát,“ hodnotil Šafář.

Domácí měli na konci ještě hodně nevyužitých šancí. Kdyby je proměnili, mohly Sedmihorky odjet poražené. Podle trenéra Šafáře by si Košťálov vítězství zasloužil. Pro hosty to byl nepovedený zápas. „Náš záměr, se kterým jsme do něj vstupovali, se nám absolutně nevyvedl. Soupeř nás převyšoval bojovností, soubojovostí a rychlým přechodem do útoku. V tom byl nepříjemný. A my jsme si s tím nedovedli celých devadesát minut poradit. Z brejků nás mohl Košťálov potrestat ještě dalšími góly. Soupeř bránil v hodně hluboko, nahoře nechával dva hráče. Chodil do rychlých brejků. Po našich ztrátách, vynucených nebo nevynucených, to je jedno, byl ohromně nebezpečný. Hráči od nás měli informace o tom, ve které třídě a jak Košťálov hrál. A to se všechno potvrdilo. Rychlý přechod nahoru, výborné standardní situace a Houžvička nahoře. Bohužel jsme na to nebyli vůbec schopní reagovat,“ litoval Šafář.

Další zápas hrají Sedmihorky doma, dorazí Železný Brod. Určitě se chtějí předvést svým fanouškům v co nejlepším světle.

„Musíme získat tři body, zvednout se herně. Do Košťálova jsme jeli pro vítězství a to se nám nepovedlo,“ mrzelo kouče Sedmihorek.

Sedmihorky daly šanci mladým. Zkušení borci ale dál budou jistit sílu mančaftu

Železný Brod A – Skalice 1:6 (1:3)

Tragický začátek zažil domácí tým a s ním i jejich trenér.„Byli jsme hrozní. Porazíme se sami, udělali jsme dvě obrovské individuální chyby hráčů a brankáře. V 6. minutě to bylo 0:2. Pak jsme se z toho zmátořili, za to musím hráče pochválit, od 22. minuty jsme se zvedli. Dostávali jsme se do šancí. Rozhodčí měl, podle mě, odpískat tři penaltové zákroky, ale pískl jen třetí,“ hodnotil železnobrodský kouč Milan Mayer.

Když Brod snížil na 1:2, dostal se zpět do zápasu. A nebylo to proti silné Skalici až tak špatné. K vidění byly náznaky, kdy mohli Brodští i vyrovnat. Ale v poslední minutě poločasu nezvládli standardku, neubránili roh, opustili svoje prostory, nechali tam tři volné hráče. A byl z toho gól do šatny. O dva góly to ještě šlo. Ještě věřili, že se situace na hřišti může ještě změnit.

„Moc nám nepomohli hráči z lavičky. Zápas rozhodl třetí gól do šatny a čtvrtý gól, který jsme dostali díky naší nekoncentrovanosti. Přišel sporný faul odpískaný našemu hráči, protesty našich hráčů a za minutu na to jsme inkasovali počtvrté. Pak ještě dvě penalty díky naší nešikovnosti, faulovali jsme zbytečně a hloupě. A zrodil se debakl, jaký jsme na úvod soutěže nechtěli. Pozitivní je to, že jsme hru vyrovnali, snížili jsme, ale konec utkání dopadlo jinak. Máme na čem stavět. Do příště to musíme trochu přeskupit. Je to dlouhodobá soutěž, dostali jsme facku hned v úvodu,“ uzavřel hodnocení kouč.

Je teprve začátek soutěže. Brod ví, že musí máknout a bojovat dál. Nikdo za něj zápasy neodehraje. Následující víkend (19.8.) jede do Sedmihorek, pak má doma Košťálov, na začátku to nebude mít jednoduché. „Musíme bojovat o každý bod. Musíme se z toho poučit. Vzít si z toho jen to pozitivní a hrát srdcem. To ale dneska některým klukům chybí. Měli by si jít jako parta sednout na pivo a tam si to vyříkat. Ale to už se dnes asi nedělá,“ lituje Milan Mayer.



Stráž p. R. - Pěnčín A 0:4 (0:2)

Když se do soutěže vstoupí dobře, je to hned jiné. A takový pocit zažili hráči A týmu Pěnčína. V přípravě hráli s těžšími soupeři. A byli spokojení. Stejně tomu bylo po utkání se Stráží.

„Jeli jsme tam pro tři body. Doufali jsme, že do soutěže vstoupíme vítězstvím. Od první minuty jsme to potvrzovali, zápas jsme měli celých devadesát minut pod kontrolou. Domácí vystřelili první střelu na naši bránu až asi v sedmdesáté minutě“ řekl trenér Emil Šafář.

A dokonce diváci tleskali pěnčínským hráčům za dobré akce, i když neskončily gólem. „My jsme ještě nebyli kompletní. Chyběl nám Bína, ten je s futsalovou reprezentací na soustředění. Z důvodu pracovního vytížení nebyl Šedý a také Díl, ten ještě stále kvůli nedoléčenému zranění. A až se nám tihle vrátí a budeme kompletní, budeme ještě silnější,“ okomentoval Šafář.

Za Pěnčín nastoupili také „staronováčci, Helm a Daněk. A hrál i Richard Bína, jmenovec Marka, odchovanec Jablonce, který působil naposledy ve Dvoře Králové a na Pěnčíně se už zapojil do přípravy a ve Stráží také do zápasu. V sestavě trenérovi chyběl Adam Pelta, který si tentokrát zahrál za B tým proti Zásadě. S předvedeným výkonem byl trenér spokojený. „Všechny hráče chci dnes pochválit,“ měl jasno po závěrečném hvizdu rozhodčího.

Lomnice – Frýdlant 2:4 (2:3)

„Moje obavy pro letošní sezónu byly oprávněné. Do zápasu jsme vstoupili velice solidně. V první minutě Rejman ze tří metrů překopl bránu. Ale pak po pěkné nahrávce Fišara jsme se ujali vedení. Vstup se nám povedl,“ radoval se zpočátku vedoucí týmu Zdeněk Baudyš.

Pak se Lomničtí, po chybách obrany, dostali během šesti minut až na 1:2. Ve 23. minutě Horáček trefil dělovkou jen soupeřovo břevno. Ve 45. Rejman vyrovnal, ale, bohužel, dvě minuty rozhodčí nastavil.

„A my jsme v poslední standardce prvního poločasu neuhlídali roh. Dostali jsme hlavou gól a ten byl asi rozhodujícím momentem zápasu. V 72. hosté dali na 2:4. Zápas byl sice vyrovnaný, ale druhá půle nebyla z naší strany taková, jakou jsme si představovali. Asi se musí náš skoro nový mančaft ještě víc sehrát. Naše letošní plány jsou jiné, než loni. Hráčům není za úvodní utkání co vytknout,“ okomentoval průběh Baudyš.

Zdůraznil, že dostat doma čtyři góly se ale nesmí stávat. Domácí šli do utkání s tím, že Frýdlant je hratelný soupeř. A věděli, že první kolo je vždycky složité. A také důležité.

„Pozitivní ale je, že jsme mančaft vůbec dali dohromady po všech těch odchodech, které jsme letos u týmu absolvovali. Tolik jsem jich nikdy nezažil. Proto jsme porážku přijali sportovně,“ dodal Baudyš.

Příště zamíří na Pěnčín (JN)) a pak mají doma Nový Bor.

Trenér Bryscejn: S Letohradem je to vždycky těžký zápas. Teď nás čeká MOL Cup

Velké Hamry B – Chrastava 3:1 (1:1)

Béčko Hamrů hrálo dobře, ale jen prvních dvacet minut. Druhý poločas nezaujal. „S druhou polovinou prvního poločasu jsme byli hrubě nespokojení. Tempo opadlo, dělali jsme chyby, hráli jsme pomalu, nepřesně. Ještě jsme darovali soupeři penaltu. Možná to bylo tak proto, že to byl první zápas a někteří mladí kluci hráli tuto soutěž poprvé. Ve druhé druhé půli se výkon trochu zlepšil. Ale, když to vezmu celkově, tak určitě budeme chtít po hráčích víc. Zápas dnes splnil účel, hráli dva zkušení hráči po zranění, aby se rozehráli a jinak nastoupili noví kluci. A to je smysl našeho béčka. Ovšem budeme na nich chtít víc, než dnes předvedli,“ uvedl jasně Zdeněk Bryscejn.

Ze základní sestavy A týmu Hamrů hrál pouze Svrček, který nahradil zraněného Javůrka. Teď ve středu čeká na áčko odložené utkání MOL Cupu. Tři body za dnešní vítězství je pro Hamry to nejdůležitější. „Tento víkend vyhrálo jak naše áčko, tak béčko. Jsme spokojení,“ zdůraznil trenér.

B tým Hamrů hraje v sobotu 19. srpna na Rapidu Liberec a áčko má ve stejný den doma Hlinsko.