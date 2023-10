Po skrumáži před domácí brankou a po několika dorážkách to nakonec byl Václav Hruška, kdo dopravil balon za záda domácího brankáře Pivrnce. Šance pak v prvním poločase ještě byly na obou stranách, ovšem bez gólového efektu. Do druhé půle nastoupili Držkovští s odhodláním utkání otočit, ale hosté byli důrazní v obraně a vyráželi do rychlých protiútoků. A i když tlak domácích s přibývajícími minutami narůstal, v koncovce se jim tentokrát nedařilo.

V duelu Harrachova a Jilemnice to vřelo. Držkov a Zásadu čeká těžké derby

S časem narostla i nervozita, přibylo tvrdších střetů rozhodčí si ale zápas ohlídali. Držkov v závěru tlačil, na obětavě bránící hosty ale recept nenašel. A tak si vítězství odváželi „ za humna“ Zásadští výborně dirigovaní hrajícím trenérem Martinem Kotyzou.

Držkov A - Zásada 0:1 (0:1)



hrající trenér Zásady Martin Kotyza:

„Jsme rádi za výhru, máme velkou radost. Byl to vyrovnaný zápas, byli jsme šťastnější my, proměnili jsme jednu šanci. Ve druhém poločase do toho Držkov bušil, ale nic mu tam nespadlo, tak jsme byli rádi. Hrálo se fér. Ale bylo několikrát zákroků na obou stranách, které by si zasloužilo penaltu. Jednu penaltu rozhodčí určitě Držkovu odpustil. Za Držkov se snažili i jejich střelci jako Čížek, Brožek, ale my jsme měli víc štěstí. To, co oni měli, tak neproměnili. Musím kluky pochválit, odmakali to a odbojovali od začátku až do konce. A ke konci už nás teda Držkov ždímal, to je pravda. Přijeli i hodně našich fanoušků. Je to pro nás nejcennější vítězství. Body venku s Držkovem, s tím jsme moc nepočítali. Pro nás to byla příjemná sobota.“

Zdroj: Josef Březina

Předseda SK Zásada Miroslav Princ:

„Přivézt body z Držkova je pro každého velmi důležité. Jsme spokojení. Bylo to vyrovnané utkání. Byli jsme v plné sestavě a Držkov měl taky výbornou sestavu. Fanoušci viděli spoustu hezkých fotbalových momentů. Devadesát minut se bojovalo na obou stranách. Šance na obou stranách, měli jsme víc štěstí a bojovnosti. Soupeř měl několik nebezpečných akcí, ale nás podržel náš gólman. Poděkování patří všem našim hráčům. Měli jsme i silnou lavičku, asi šest hráčů na střídání. Bojujeme, makáme, mám velkou radost, že jsme v horní části tabulky. Při postupu z nižší soutěže nepočítali. O to víc si toho vážíme a jdeme dál.“

za domácí hrající trenér Evžen Dvořák:

„Zásada měla v prvních dvaceti minutách větší chuť nás porazit. My jsme se dvacet minut rozkoukávali. Pak jsme se srovnali. Byl to zápas dvou poločasů. V prvním Zásada byla lepší a my jsme dostali gól. Ve druhém jsme byli lepší my. Měli jsme tři tutové šance a možnost vyrovnat. Bohužel jsme žádnou z nich nevyužili. Zásada to pak uhlídala a ukopala. Hrál se slušný fotbal. Trochu ho poskvrnili rozhodčí, kteří se konali arogantně. Utkání by jinak slušel nerozhodný výsledek. I když bylo hezky, hrálo se na těžkém, blátivém terénu. V týdnu před zápasem hodně pršelo. Zásada si odvezla tři body. Je to na podzim naše první prohra. Kaňkou bylo, že jsme nedokázali dát z žádné šance gól. Navíc nám chyběl ještě nemocný Just. Nastoupit kvůli zranění nemohl ani Hozda. To jsou naši dva klíčoví hráči. To byla pro nás velká ztráta. Máme ještě dva zápasy na to, abychom udělali tři body a zůstali první. Ve hře je ještě šest bodů. Byl to černý víkend držkovského fotbalu. Tentokrát prohrálo naše áčko i béčko.“