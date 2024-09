Na hřiště Zásady, druhého týmu v tabulce I. B třídy východ, přijelo mužstvo Harrachova. A vědělo, že ho nic jednoduchého nečeká. Zásada má výborně nakročeno do podzimní sezóny. Hosté naopak museli shánět gólmana a provázela ho nizká účast na tréninkových jednotkách. A to se odrazilo na výsledku zápasu, který skončil 3:0.

Zásada – Harrachov 3:0 (2:0)

„Normálně na zápasy jezdíme ve čtrnácti, patnácti lidech, teď jsem dal stěží dohromady dvanáct lidí. Někteří měli pracovní povinnosti, několik hráčů bylo ještě na dovolené. Můžu se rozčilovat, ale nic s tím neudělám. Věděli jsme, že Zásada bude patřit určitě mezi první tři. Ale i tak jsme tam nejeli s tím, že prohrajeme,“ řekl k zápasu trenér Harrachova Lukáš Halama.

„V prvním poločase jsme měli určitě štěstí. Přežili jsme pár šancí Harrachova, který jednoduše překopával naši obranu. Hráči chodili sami na bránu. Podařilo se nám vstřelit dva góly, ale určitě jsme mohli i nějaký dostat. Řekl bych, že druhý poločas jsme pak už měli pod kontrolou,“ okomentoval utkání kapitán a hrající trenér domácích, Kotyza.

Během zápasu vytvořila vynikající atmosféru skupina mládežníků, kteří byli v zásadském fotbalovém areálu na soustředění. Vytrvale fandili domácím a po zápase jim děkovali za výborný výsledek stejně tak, jak se to děje při ligových zápasech.

„To bylo fajn, byli tam na soustředění mladí kluci z Ruprechtic,“ ocenil hlasitou podporu domácí kapitán.

Jeho tým se radoval z vítězství a připsal si další tři body. Trenér ale hned začal myslet na to, co mužstvo čeká dál.

„V dalším kole máme Plavy, to bude v sobotu dopoledne těžké utkání. Jedeme do Plavů a těšíme se na to,“ zdůraznil kouč.

„S dnešním naším výkonem jsem nespokojený, protože jsme nedávali góly. Kdyby nás přehráli a my jsme dali pět gólů, oni šest, tak neřeknu vůbec nic. Ale my jsme měli sedm vyložených šancí v prvním poločase a netrefili jsme bránu. To se mi nelíbí. Každý trénink se na tohle zaměřujeme,“ hodnotil harrachovský Lukáš Halama.

A dodal, že určitě nebude hned prohrané utkání s hráči hodnotit.

„To já nikdy nedělám, protože jsou to pak zbytečně jen emoce. Až na tréninku jim to vyhodnotím. Po zápase všem poděkuju za to, jak utkání odmakali, navíc v horku a ve dvanácti lidech a přesto jsme to odehráli. Prohráli jsme, ale svět na tom nestojí. Hrajeme fotbal kvůli tomu, že nás baví,“ zdůraznil Halama.