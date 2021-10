I on si po uplynulém víkendu pozornost fanoušků vyžádal, neboť k výhře svého celku ve 12. kole fotbalové B. třídy libereckého kraje v Hodkovicích nad Mohelkou, mimo jiné 9:1, přispěl šesti góly!

Za kanonýra se jeden z nejlepších střelců soutěže nepovažuje. „Nikdy jsem nebyl extra snajpr, ale branky se po mě vyžadovali a je pravda, že jsem jich v žácích nebo dorostu třeba taky pět šest za zápas párkrát dal. Je fakt, že teď jsem se čelu pořadí střelců přiblížil, na první místo mi chybí jediná trefa, teď jich mám na svém kontě 15. Raději ale nahrávám a na góly asistuji,“ tvrdí odchovanec Liberce, jehož dres oblékal až do dorostu.

Slovan byl jeho klub do sedmnácti. Pak hrál krajský přebor i divizi. Prostřídal několik klubů: Hejnice, Doksy, Chrastavu, zpátky Doksy a nyní zakotvil v žibřidickém klubu. „Ještě bych mohl hrát výš, třeba krajský přebor, ale jsem z Liberce, pracuji v Německu, mám hodně kamarádů a vzhledem k tomu všemu tréninky nestíhám. Uvidíme, třeba zasviští nějaké zajímavé laso,“ říká s nadhledem.

V dospělých dal půltucet branek za jedno utkání prvně. „První tři góly jsem dal do 30. minuty a už to se mi zdálo dost. Pak jsem stihl ještě jeden hattrick. Do kasy budu muset zaplatit za oba a ještě za rozhovor do novin, to tam taky něco je…“

Branek mohl dát dokonce sedm, neboť jeho tým dostal v 85. minutě výhodu penalty, ale z ní skóroval spoluhráč Marek Patka. „Já ji tři zápasy před tím nedal, a tak jsem ji nechal zkušenějšímu spoluhráči. Kluci mě k sedmému gólu netlačili, říkali, že i šest je už dost. Jestli si vybavuji všechny trefy? Jo určitě, ale jsem hlavně rád, že jsme tady dobrá parta, že se nám daří jako týmu. Teď musíme zvládnout poslední tři zápasy. Teď hrajeme na hřišti poslední Stráže nad Nisou, tak třeba počet gólů i bodů vylepšíme. Chceme se usadit v popředí tabulky a na jaře zaútočit na postup. Musí si to ale sednout, aby se pak třeba nehrálo v I. A třídě jen o udržení,“ uvedl druhý nejlepší snajpr I. B. třídy.