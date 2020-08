Áčko Jiskry Mšeno absolvovalo pod taktovkou nového trenéra Miroslava Procházky velmi kvalitní letní přípravu. Úvodní mistrovský zápas čeká hráče v Novém Boru. „Kádr máme kvalitní. Hrát na špici tabulky, to by mělo být pro hráče samozřejmostí,“ zdůraznil trenér Procházka.

NA TRÉNINK SE MUSÍ

Ten už na svém postu patří k velmi zkušeným koučům. Na své hráče má vysoké nároky. „Kladu velký důraz na tréninkovou morálku a přístup. Jsem rád, že můžeme v případě potřeby využít i hráče z našeho B týmu. Velký kus práce u áčka odvádí můj asistent Renda Feri, který navíc trénuje ještě dorost. Má mnoho zkušeností, společně připravujeme každý trénink, bez toho to nejde. Teď se už soustřeďujeme hlavně na rychlost a výbušnost,“ dodal Procházka.

MLADÍ MAJÍ CO DĚLAT

Tým má hrajícího manažera Adama Peltu, který se stará o personální otázky kolem hráčů. „Je velmi schopný a dovede zajistit to, co mužstvo potřebuje,“ chválí trenér.

Na soupisce nechybí ani velmi zkušený Tomáš Čížek, který je zároveň asistentem trenéra Jaroslava Vodičky u jablonecké rezervy FK Jablonec B. A když je na hřišti, tak je na co se dívat protože je přesně tam, kde je to nejvíc potřeba. „Jdu každý zápas vyhrát,“ říká jasně. A trenér Miroslav Procházka před jeho výkonem smeká. „Klobouk dolů jak v jeho věku hraje, má ještě na úplně jinou soutěž.

KAM SE PODĚLA DRAVOST?

A jak vidí Tomáš Čížek současný fotbal v porovnání s tím, jaký se hrál v době jeho fotbalové slávy? „Mladí kluci jsou po fotbalu málo hladoví, aspoň podle mne je to málo a je to strašně znát. Dostanou většinou přednost, to je v pořádku, ale musí dokázat, že jsou draví. To jim někdy chybí. Fotbal jde dopředu, vyvíjí se. Velká pozornost se věnuje hlavně rychlosti. Dřív byli hráči víc techničtější a kreativnější,“ řekl Tomáš Čížek.