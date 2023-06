Jasně vyhraná soutěž, postup – jaká byla euforie po té, když už bylo jasné, že budete první? A jaká herní morálka v posledních zápasech? Za mě to bylo zasloužené vítězství v soutěži. Jako nováček jsme si počínali velice dobře. Moc jsme netaktizovali a chtěli v jsme v každém zápase zvítězit, což není běžné. Rozhodující zápas s Velkými Hamry „B“ v předposledním kole byl oboustranně velice kvalitní, podle mého názoru s parametry vyšší soutěže. My jsme si vytvořili více brankových příležitostí a zaslouženě vyhráli. Po závěrečném hvizdu propukla radost a euforie z dosaženého vítězství.



Jaký průběh měly oslavy?

Oslavy se rozdělily do dvou týdnů. První polovina byla hned po rozhodujícím zápase. Ta byla velmi spontánní. A druhá po závěrečném zápase v soutěži a po předání poháru. Myslím, že si oslavu všichni zaslouženě užili. Samozřejmě bylo to dost náročné.



Zažil jste již podobné vítězství a postup? S jakým týmem?

Postup jsem zažil ve své kariéře jako hráč, ale víckrát v roli trenéra. Aby se vám to povedlo, musíte mít štěstí na klub, spoluhráče, trenéry i fanoušky. Každého takového úspěchu je potřeba si velmi vážit. Nám v Pěnčíně se to všechno sešlo a tím se i podařilo soutěž vyhrát.



Co stálo za tím, že jste jednoznačně ovládli soutěž?

Za vítězstvím v soutěži je několik faktorů. Po loňském postupu do krajského přeboru byl tým výborně doplněný.

Důležitá byla tréninková morálka, který se držela po celou sezónu na velmi vysoké úrovni. Výborné byly taky tréninkové podmínky. Dalším důležitým faktorem byl až neskutečný soulad mezi staršími zkušenými a mladšími nadějnými hráči, kteří se vzájemně respektovali a motivovali. Nesmím zapomenout na to, že tým šel do každého utkání s chutí po úspěchu a vítězství.



V čem jste soupeře přehrávali?

V zápasech se projevovala obrovská kvalita hráčského kádru. V defenzivě byla snaha vše řešit konstruktivně a od toho se odrážela kvalita ofenzivní činnosti. Byli jsme silní na míči a vytvářeli jsme si brankové příležitosti. Díky spojení těchto faktorů jsme na jaře z dvanácti zápasů jedenáctkrát zvítězili a pouze jednou remizovali. Uhájili jsme si celkové skóre 55:4 a to o něčem vypovídá.

Z dvaceti šesti zápasů jste pouze ze tří odešli poražení. Čemu za to vděčíte?

Z šestadvaceti utkání jsme jednom tři prohráli. Většinu zápasů jsme dominovali. Za celou mou kariéru se mi nikdy nestalo, abych musel tolikrát chválit. Na první porážce mám svůj podíl, když se mi nepovedl experiment se sestavou. Ve druhém prohraném zápase jsme se neprosadili a prohráli náhodným vlastním gólem. Třetí prohra byla v dohrávce podzimu, která nám absolutně nesedla. Paradoxně si ale myslím, že to pro tým bylo varování, které nás drželo celé jaro ve střehu.



Kteří hráči tvořili hlavní osu týmu, jež nejvíce táhla celý mančaft?

Hlavní osu týmu tvořila nejlepší stoperská dvojice v soutěži – Karel Vrabec a Pavel Patka. Když k nim přidám další, například Míru Štemberka, zkušeného Honzu Maryšku nebo Pepu Poura, tak vyjmenuju ty nejlepší. A ti se mohou zase na hřišti spolehnout na stále se zlepšujícího Martin Zoula.



Mrzí vás, že i přes výhru v přeboru nakonec postup, po rozhodnutí vedení klubu, nebude?

Co se týká odmítnutí postupu do divize, tak se osobně ztotožňuji s názorem vedení klubu. Vše má mít určitou posloupnost. Ať se to týká klubového zázemí, hráčů, tréninkových ploch a samozřejmě i financí.



Jakou šanci by mužstvo případně ve vyšší soutěži mělo? Bylo by nutné kádr posílit?

Mužstvo bezpochyby prokázalo svou kvalitu a při dobrém doplnění by se v divizi určitě neztratilo.

Postup jsme odmítli. Milion na vyšší soutěž nemáme, říká prezident FC Pěnčín

Je čas dovolených, kde a jak budete odpočívat?

Moc se těším na volno. Další rok za námi a přesto, že byl velmi úspěšný, byl i velmi časově náročný. Musím dohnat některé záležitosti, které jsem zanedbával a poté si, doufám, dopřeji dovolenou s manželkou po Česku a Slovensku.



Jaké budou cíle v následující sezoně? Neztratilo mužstvo motivaci, když se nakonec bude hrát stejná soutěž?

Naše cíle jsou: mít kvalitní přípravu, pokusit se o dobré doplnění hráčů a vyvarovat se zranění. Největším cílem bude ale už tentokrát pro Pěnčín vyhrát krajský pohár. O motivaci do nové sezóny nemám strach, i když jsme si laťku nastavili dost vysoko. Pevně věřím ve vnitřní sílu mužstva.