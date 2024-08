„V zápasech nám pomáhali i hráči B týmu, se kterými spolupracujeme, společně trénujeme a když je to možné, tak si do mistrovských utkání pomůžeme. Vedení klubu zajistilo pro tým jednoho hráče a o dalších ještě jedná. Máme mladý tým, potřebujeme ho doplnit několika zkušenými. V nové sezóně nechceme hrát o záchranu. Chceme se pohybovat v klidném středu tabulky,“ řekl trenér.Petr Koucký se k trénování vrátil po roční pauze a část týmu zná. „Semily už jsem trénoval. A jdeme do toho opět společně s asistentem Tomášem Mazánkem a s předsedou klubu Honzou Bretem. Vracím se ke stejné partě a budeme se společně snažit jarní výkony a výsledky zlepšovat,“ má jasno trenér Koucký.