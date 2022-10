Mimoň – Hrádek 0:2 (0:1) První místo drží stále Hrádek nad Nisou, který vybojoval tři body na půdě snaživé Mimoně. „Hosté byli lepší a nakonec asi zaslouženě vyhráli. Ale na druhou stranu jsme první čtvrt hodinu nehráli vůbec špatně, dokonce jsme dali po rohu břevno. Ke konci poločasu jsme ale dostali takový hloupý gól. Po změně stran jsme ještě trefili tyč, ale bohužel. Chyby v taktice kluci nahrazují bojovností, nehráli jsme vůbec špatně. Je to určitě dobrý vklad do dalších zápasů,“ má jasno Jan Studenovský, kouč Mimoně. Snaživý výkon domácích ocenili i hosté. „Výhra se opravdu nerodila lehce, soupeř na těžkém terénu dobře bránil a vyrážel do brejků. Naštěstí se nám podařilo dát do poločasu branku ze standardky a dostali se do vedení. Ve druhém poločase sice domácí zmiňovanou tyčku trefili, ale my měli dalších pět šest šancí, bohužel jsme se prosadili pouze jednou,“ řekl předseda stále neporaženého lídra tabulky Ondřej Holeček a vítězství v Mimoni označil za důležité: „Za další tři body jsme rádi a ceníme si jich.“

Nový Bor – Studenec 4:1 (0:1)

Důležité utkání se hrálo v Novém Boru, kde se potkaly dva poslední týmy tabulky. Nováček ze Studence vedl, ovšem po změně stran odpadl a tři cenné body slaví Nový Bor. „Studenec mě hlavně v prvním poločase překvapil, hrál velmi dobře. Po změně stran ale odpadl, myslím si, že jsme ho fyzicky přehráli. Samozřejmě nás těší tři body. Já jsem hlavně rád, že kromě Džavíka jsme byli konečně kompletní. Věřím, že se to ukáže v dalších zápasech,“ usmál se Stanislav Kouřil, kouč Nového Boru.

Stráž p. R. – Sedmihorky 1:2 (0:1)

Šťastná branka Matěje Randáka z 88. minuty rozhodla o výhře Sedmihorek, které se posunuly na druhé místo v tabulce za první Hrádek.

„Tahle porážka nás hodně mrzí, byli jsme blízko remíze. Bohužel, Randákův trestný kop ještě nešťastně tečoval Roll. Hrálo se na těžkém terénu, v první půle byli hosté o kousek lepší. Po změně stran jsme se zlepšili. Byl to bojovný fotbal, zaslouženě jsme vyrovnali. Ovšem v závěru jsme neměli štěstí,“ litoval Karel Knejzlík, kouč Stráže.

Trenér hostů Pavel Šafář: „První poločas jsme byli lepší, dali jsme nádherný gól, měli jsme hodně příležitostí a šance, které jsme nezrealizovali. Pak začala hrát Stráž dlouhé míče. Srovnali na 1:1 a my jsme pak přidali druhý gól. Bylo to v závěru utkání, v 88. minutě ho dal Randák, takže pro Stráž hodně kruté. Pro nás je to cenné vítězství. My jsme dali ten gól se štěstím, stejně tak mohl padnout na druhé straně. Terén byl snad nejhorší, na kterém jsme kdy hráli, nebezpečné, hluboké krátery. Ale hrálo se po celou dobu fair play, žádné těžké zákroky nebyly. Nám chyběli hráči ze základu. Teď nám budou chybět další, takže situace není vůbec jednoduchá. Teď potrénujeme, abychom se připravili na Skalici. Doufám, že výkon potvrdíme.“

Tabulku I.B třídy vede Pěnčín a Harrachov, oba týmy mají dvacet bodů

Višňová – Velké Hamry B 0:2 (0:1)

Podruhé v řadě padla Višňová, která doma podlehla v zajímavém střetnutí po dvou trefách Svrčka Velkým Hamrům 0:2. „Bylo to těžké, bojovné utkání na těžkém, ale hratelném terénu, pro oba týmy stejném. Hrálo se důrazně. Po celou dobu jsme byli aktivnějším, běhavějším týmem. Dostali jsme se do vedení. Soupeř dostal v závěru šanci s výsledkem něco udělat, když kopal v 80. minutě penaltu. Ale náš brankář Čapek ji chytil. A pak už jsme utkání dohráli v klidu,“ pochvaloval si Rudolf Říha, kouč Velkých Hamrů B.

Železný Brod – Rovensko p. T. 4:2 (3:2)

Dva pokutové kopy pomohly Železnému Brodu k druhému vítězství v sezoně.

Milan Mayer, trenér Brodu: „Dneska se nám to sešlo hezky, máme tři body. S ohledem na počasí jsme měli kliku, že jsme hráli už od 12,45 hodin. To ještě tak nepršelo. První poločas to byla obrovská přestřelka. Pak jsme kopali dvě penalty a už jsme konečně našli exekutora, který je proměnil. Ve druhém poločase jsme dali další dva góly, které rozhodly zápas. Bylo to bojovné, vydřené naše vítězství a o to víc si ho ceníme. Zamotali jsme během zápasu trochu se sestavou, využili jsme mladé hráče. Pro nás je rozhodující to, že dokážeme proměňovat šance a dát důležité góly. Na ty se hraje. Body zůstaly v Brodě. Hřiště zatím drží, je upravené. Ale nechtěli jsme hrát na umělce, hřiště vydrželo. Počasí se snad ještě umoudří. Ještě minimálně tři zápasy budeme hrát doma. Ale hned tu příští hrajeme na Pěnčíně. Tam platí,co jméno, to kvalita. Bude to derby, máme to na Pěnčín blízko. Doufejme, že přijdou s námi i fanoušci.

Asistent trenéra hostů Marek Náhlovský: „Byli jsme oslabení o dva obránce. Terén byl mokrý, hrbatý a těžký, ale ten byl stejný pro každého, na to se nebudeme vymlouvat. Moc jsme se nedostávali do šancí, měli jsme dvě individuální akce. Soupeř lepší nebyl. Po vápno jsme měli víc ze hry my. Dělali jsme ale školácké chyby. Z deseti procent své sehráli i rozhodčí. To se u nás nevede, víc je masírujeme, a to od fanoušků až po hráče. Ale je jich málo, málokdy to odnesou oni. Teď máme doma Frýdlant, tak se na ně nachystáme. Ale počasí fotbalu nepřeje nebo jen na ligovém trávníku. Na vesnicích a městečkách jsou hřiště podmáčená. Všichni se o ně starají, vráží do hřiště peníze jak mohou, místo aby nám nějaké přišly třeba z kraje. Na podzim je to vždycky špatné. Tak jen aby nepřišel brzy sníh.“

Frýdlant – Lomnice 5:1 (1:1)

Hattrick Štrbáka a čtyři branky ve druhém poločase rozhodly o jasné výhře Frýdlantu. Lomnice prohrála po třech výhrách v řadě.

„Po šňůře tří vítězství přišla prohra. Jeli jsme v docela plné sestavě. Ale dneska byla naše obranná fáze strašidelná. Ale dokonce jsme 1:0 vedli z penalty. Až do asi 65. minuty byl stav 1:1 a trochu jsme si mysleli, že by to mohlo ještě vyjít. Několik šancí jsme měli, ale domácí z brejků a našich chyb získali tři body. Když to bylo 4:1 a 5:1, tak už to byla jen kosmetická úprava. Chválit bych mohl jen gólmana a jednoho stopera. Jinak to bylo docela trapné. Máme všechno dopředu, obránců máme málo. Jeli jsme tam zřejmě s tím, že se nám nemůže nic stát. A takhle se soupeři nemají podceňovat.Za náš výkon jsme byli potrestaní. Domácím naopak gratulujeme. Příště máme doma Višňovou. Ale s výkonem, jaký jsme podali dnes, to určitě dobré nebude," řekl vedoucí týmu Lomnice Zdeněk Baudyš.