Frýdlant – Velké Hamry B 0:0

Po asi čtyřiceti hodinách nastoupilo hamrovské béčko k dalšímu mistrovskému utkání krajského přeboru LK, protože rozlosování rozhodlo hrát i ve sváteční úterý. Asistent trenéra Rudolf Říha k zápasu řekl: „Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř na domácím hřišti, že je silový a silný. Taktiku jsme proto přizpůsobili tomu, abychom nedostali gól. Bod jsme získali a kluci zápas perfektně odbojovali. Co jsme si řekli, to splnili. A hodně nás podržel náš brankář Masařík. Ten zlikvidoval čtyři tutové šance. Soupeř byl v domácím prostředí důrazný a několik nebezpečných šancí si vytvořil. Jeli jsme do Frýdlantu s hodně mladým mužstvem. A mladí to zvládli i bez posil z A týmu. Musím proto hráče pochválit. Zvládli zápas dobře. Příští zápas nás čeká v sobotu se Stráží pod Ralskem doma."

Železný Brod – Hrádek n. N. 3:2 (1:2)

Brod dohrál ve Skalici v neděli v poledne a hned v úterý odpoledne do Brodu přijel třetí tým tabulky z Hrádku. Ve svátečním dni se na brodském pažitu hrál pěkný fotbal. V 5.min. měl na hlavě šanci Šefr, ale branku hodně minul. V 7.min. měl gól na kopačce Holeček, ale ze 4metrů neuvěřitelně přestřelil. To hostující Chmátal svou šanci vyřešil dokonale a ve 12.min. otevřel skóre zápasu 0:1. V 18.min. předvedl nešikovný zákrok Hyška a vytvořil klasický vlastenec 0:2. Brod byl na ručník. Naštěstí se dostal rychle zpět do zápasu, když Holeček trstný kop zakroutil do šibenice a v 25.min. To bylo 1:2. Ve 30.min. Holeček opět zahrával přímý kop, ale tentokrát brankář vyrazil na roh. Ten zahrál Jelínek a na přední tyči líznul hlavou míč Štastný a ten skončil těsně vedle. Ve 34.min. Holeček brankáře hostí nepřekvapil. V 38.min. měli tutovku hosté, ale dobře zasáhl Čapek.

I druhý poločas nabídl kvalitní fotbal. V 56.min. byl faulován Kotlár T., který z následné penalty vyrovnal na 2:2. V 73.min. vystřelil z vápna Šefr, ale brankář Hrádku vytáhl jasný gól na roh. Ten následně zahrál Kotlát T. a po zpětné přihrávce před branku se prosadil hlavou Štastný 3:2. I konec zápasu přinesl dramatické momenty, ale další gól již nepadl. Brod tak po výborném výkonu zdolal jednoho z favoritů soutěže.