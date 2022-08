Za domácí trenér Rudolf Říha: „Musím pochválit všechny kluky za perfektní přístup. Plnili všechny úkoly, které jsem jim dal. Bylo to derby, ale zápas byl vyhecovaný jen sportovně. Vyhrát chtěl každý, ale zápas byl férový. Do utkání jsme vstoupili perfektně, patnáct minut jsme dominovali a naše aktivita vyvrcholila gólem na 1:0 z trestného kopu. Pak jsme trochu polevili, přenechali jsme Přerovu aktivitu a přišla série rohů. Hra pak byla chvílemi neurovnaná. Pak se nám podařilo nádhernou individuální šancí Šťovíčka dát do poločasu na 2:0. Do druhého poločasu jsme vstoupili nešťastně, nedorozuměním brankáře a obránce jsme dostali na 2:1. Naštěstí se nám podařilo odskočit na 3:1 a vzápětí jsme přidali gól na 4:1. Pěnčín pak už jen zkorigoval na 4:2. Kluci dřeli celý poločas a v závěru už nepřipustili žádnou nervozitu a udrželi výsledek v náš prospěch, utkání dotáhli do šťastného konce. Šance byly na obou stranách, nás podržel brankář Masařík. Výsledek odpovídá výkonu. Spálených šancí bylo na obou stranách dost. Gólů jsme mohli dát i víc. Příští víkend hrajeme v Sedmihorkách.“

Trenér Pěnčína Emil Šafář: „Výsledek byl o jednom mužstvu. A tím aktérem jsme byli my. Ale díky našim chybám jsme si, bohužel, dali sami čtyři branky. Měli jsme určitě čtyři pět šancí. A ty bolí, když je nedáte. Výraznými chybami jsme soupeři darovali vedení. A vždycky, když jsme se už nadechovali a vypadalo to, že se dotahujeme, tak jsme znova udělali chybu. A takhle to bylo celý zápas. Soupeři jsme darovali čtyři branky, aniž by si on musel vytvořit nějaký velký tlak. No a po takovém našem výkonu nemůže být výsledek. Nám jednoznačně nezachytal gólman. Byly to jeho chyby, zápas se mu absolutně nepovedl. Na tréninku to rozebereme. Je to škoda. Matěj Vébr měl vyložené čtyři šance, které potřebujeme dát. A ty stoprocentní nemůžeme takhle zahazovat. Když dostaneme góly po hrubých našich chybách, tak nemůžeme chtít výsledek. Měl jsem ten zápas nalajnovaný úplně jinak. Musíme zvednout hlavy a jít dál. Máme do ofenzívy velký problém. Hrozně se trápíme a nadřeme na vstřelený gól. Měli jsme těžký los. Hned na začátku dva těžcí soupeři, jak Hamry, tak Hrádek. Ale kdyby nebylo našich hrubých chyb, tak jsme mohli bodovat. Teď hrajeme doma s Lomnicí. Musíme se našich chyb vyvarovat.“

Rychnov podlehl Bělé, v Semilech řeší sestavu, Košťálov bodoval

Hrádek n. N. - Sedmihorky 1:1 (1:0)

Za hosty trenér Pavel Šafář: „V prvním poločase byl Hrádek lepší, ve druhém jsme byli lepší my. Za nás bod bereme. Tentokrát si ale moji kluci na pondělním tréninku si odběhají první poločas, čeká je dost ostrý trénink. Neběhají nesmysly, půlka bude bez míče, půlka s míčem, krátké úseky a silově věci. Domluvili jsme se na nějakém způsobu hry, ale bylo to bázlivé, hodně jednoduchých ztrát míčů. Ve druhé půli jsme zlepšili jak pohyb, tak hru jeden na jednoho. Za druhý poločas mají ode mne pochvalu. Nálada v týmu je dobrá. Sami si určili, že, kdo nemůže přijít na trénink, tak si odběhá hodinku, nahradí si ji jindy a pošle to na whatsup. A já jsem s tím samozřejmě souhlasil. Ale ne všichni jsou tak poctiví a důslední. Dva hráči jsou teď na dovolené, tak na ně se ve středu těším, protože ti zrovna to neplní.“

Lomnice nad Popelkou - Rovensko pod Troskami 2:1 (1:0)

Vedoucí týmu domácích Zdeněk Baudyš: „Byl to boj, ale vítězné, třešnička na dortu, když jsme v 92. rozhodli o vítězství gólem Honzy Fedorka a zajistil nám první místo v tabulce. Takže u nás emoce a velká radost. Věděli jsme, že to bude těžké utkání. Poločas jsme vyhráli gólem Lábka po pěkné akci. Podržel nás gólman Přibyl. Ale hosté měli také šance. Druhý poločas jsme trochu polevili, ale zápas byl jinak vyrovnaný, Rovensko mě překvapilo, podalo sympatický výkon. Možná by zápasu slušela i remiza. Po naší chybě jsme dostali gól ze standardky. Dalších několik šancí jsme prováhali, k remíze to směřovalo. Rozhodla až ta 92. minuty,kdy jsme tři body ukořistili. Ale jsme realisti, říkal jsem, že bychom mohli být do pátého místa. Kádr ještě nemáme kompletní. Chtěli jsme dva zápasy doma vyhrát, takže spokojenost. Teď jedeme na Pěnčín, ten už by měl také vyhrát, bude to složitý zápas.“

SK Studenec – FK Železný Brod 2:2 (2:2)

Za hosty trenér Milan Mayer: "Konečně jsme získali bod. Začátek se nám povedl, mohli jsme dát gólů i víc. Domácí se pak zlepšili a vyrovnali. V druhém poločase jsme nevyužili některé naše šance a výkon optimální z naší strany nebyl. Domácí, jako nováček soutěže, byli hbití, byli jsme na domácí půdě jejich prvním soupeřem, takže byla i pěkná atmosféra, přišlo hodně fanoušků. Zázemí pro týmy má Studenec výtečné. Remíza byla zasloužená, přesto, že jsme chtěli odejet se třemi body. Naši hru musíme zrychlit a zkvalitnit. Měli jsme náš náskok udržet, zbytečně jsme pustili domácí do tlaku. Je to bod zvenku, jsme za něj rádi a respektujeme nadšení a bojovnost domácích. O víkendu hostíme velmi nebezpečný Frýdlant. Hrál v posledním kole velmi dobře, takže nás čeká velice těžký soupeř."