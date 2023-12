Po podzimu jste pátí, jen bod za třetím. Jste, jako kapitán, spokojený?

Za mě by to třetí místo bylo určitě lepší. První půlka se nám moc nevyvedla, ale jako nováček soutěže si nevedeme vůbec špatně.

Máte jeden zápas k dobru, má se hrát až 16.3.2024, využijete to na jaře k útoku na vyšší místa v tabulce?

Pokud se nám podaří porazit v dohrávce Rychnov, posuneme se na třetí místo tabulky. První A třídu hrajeme prvním rokem a myslím, že, kdyby to takhle i skončilo, byl by to úspěch.

Jaký soupeř vás nejvíce potrápil?

Nemyslím, že by nás nějaký soupeř vyloženě fotbalově přehrál, ale asi Bílý Kostel, tam se nám vůbec nedařilo.

Který zápas byl pro vás osobně nejtěžší? Bylo to domácí utkání s Pěnčínem?

Takové zápasy, jako byl ten s Pěnčínem, mám naopak rád, má to náboj až do konce i diváky musí takový fotbal bavit. Nejtěžší jsou pro mě zápasy, když se nám nedaří jako týmu a vím, že hrajeme spatně. Jako třeba zápas proti Studenci, Bělé a Bílému Kostelu.

Chybí něco nebo někdo vašemu týmu do jarní části soutěže? Na co se budete muset zaměřit?

Myslím, že když budeme hrát jako v závěru podzimu a budou se nám vyhýbat zranění, budeme spokojení, jak to je.

V čem spočívá vaše role kapitána?

Já žádný motivační řečník nejsem, spíš se snažím tým v zápase nějakým způsobem vést, povzbudit, ale občas i někoho seřvat. V přípravě občas pomáhám trenérovi s kondičními tréninky a tak.

Jaké jsou emoce v takovém zápase, kde dvakrát prohráváte o dva góly, vyrovnáte, v poslední minutě dostanete branku a vzápětí vyrovnáte a uhrajete bod?

Toto utkání bylo trochu jinak. 0:2 prohráváme, 1:2, 1:3, 4:3 vedeme v 90´ a nakonec 90´+1´ 4:4 remíza. Je to šílené, po dvaceti minutách to vypadá na jasnou prohru, poté dáme kontaktní gól a prakticky z protiútoku zase prohráváte o dva. Celou druhou půli jsme ale byli lepší tým a dostali se do vedení 4:3 v 90´ minutě, oslavujete gól a myslíte si, jaký skvělý obrat to byl, ale přijde vyrovnání, navíc ještě i trochu mojí vinou. Zpětně to byla určitě spravedlivá remíza, ale výhra byla blízko a to mrzí nejvíc.

Proti komu se vám osobně hraje nejlépe?

Proti týmům, které chtějí hrát fotbal.

Jako tým dáváte dost gólů, ale také dostáváte. Čím to?

V týmu máme kvalitní útočníky a snažíme se hrát ofenzivní fotbal. K žádnému zápasu nejdeme s taktikou bránit a hrát na remízu, to by, myslím, nebavilo nás, hráče a ani diváky. Gólů jsme za podzim obdrželi 22, to v tabulce znamená třetí nejlepší obranu a může se to zdát jako dobrý počin. Ale jako obránce vám musím dát za pravdu, že to je až příliš. Budeme na tom muset zapracovat. Prvních šest kol se nám, až na domácí výhru proti Žibřidicím, úplně nedařilo, ale zbytek zápasů jsme už zvládli bez prohry, a tak bychom chtěli pokračovat i na jaře.

Jak to máte v mužstvu s „pokutami „například za hattrick. Máte v týmu pokladníka, který se o to stará?

Pokuty vybíráme. Kasu drží střelec Jakub Obršlík a vybírat mu pomáhá Ráďa Zachoval se Štěpou Bradelem. Hattrick se mi zatím vstřelit nepodařilo, tak přesnou částku nevím, ale něco jako 200 nebo 300Kč.

Pokud ano, co se stane s vybranými penězi?

Většinou se použijí na rozlučce a zápisném před sezónou.

Jak vycházíte, jako kapitán, s rozhodčími?

S rozhodčím se vždy snažím vycházet co nejlíp, ale často vidím zákroky opačně a něco si řekneme. Vždy ale slušně, nepamatuji si, že bych obdržel kartu takzvaně za "kecy".

Jste na hřišti kliďas nebo naopak?

Mimo hřiště kliďas, na hřišti už tolik ne. Nerad prohrávám.

Rychnov chce na jaro posílit. Hodlá zvýšit počet tréninků a zlepšit kvalitu

Proběhla rozlučka s podzimem?

Ano, dokonce dvakrát, první společná s B týmem a druhá samostatná A týmu.

Jak se budete osobně připravovat na novou sezónu, budete si hlídat kila o svátcích?

Já osobně si od sportu ani neodpočinu, fotbalové tréninky máme každý pátek, jednou týdně chodím hrát hokej a ve zbytku času chodím běhat. Připravuji se na silvestrovský závod okolo přehrad.

Jakým jiným sportům mimo fotbal se věnujete, pokud je čas?

Hokej, běhání a občas squash.

Jaké předsevzetí si dáte do nového roku a jaké by slušelo vašemu týmu?

Pro sebe žádné osobní předsevzetí nemám. Za tým určitě hrát o první tři místa v tabulce, kam, jak si myslím, patříme a taky udržet si v zápase čisté konto, už hlavně kvůli našemu brankáři.